Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
  2. Лудогорец
  3. Роби Кийн: Трябва да се представим като в Разград

  • 25 фев 2026 | 20:18
  • 256
  • 2

Ирландският старши треньор на Ференцварош Роби Кийн очаква футболистите му да демонстрират "същия манталитет, интензивност, хъс", както в първия мач и този път победата да бъде за тях. Унгарският шампион ще приеме българския Лудогорец в четвъртък от 19:45 часа във втория мач от плейофите на УЕФА Лига Европа. Главен съдия на срещата е англичанинът Крис Кавана. Българите спечелиха първия мач миналата седмица с 2:1, а днес на пресконференция в "Групама Арена" участваха наставникът на тима Роби Кийн и халфът Мохамед Абу Фани.

"В гостуването имахме много положения, двата допуснати гола можеха да бъдат избегнати. Не говоря за втория гол, който беше хубав удар, а за самото действие, което можеше да бъде предотвратено. Имахме повече положения през първото полувреме, трябваше да се възползваме от тях. Но щях да бъда по-разочарован, ако не бяхме създали положения", започна изказването си Кийн. – Трябва да се представим по същия начин, както миналата седмица. Очаквам същия манталитет, интензивност, хъс. Бяхме по-добрият отбор, заслужавахме да спечелим. Най-трудното нещо във футбола е да вкарваш голове. Вярвам, че моите играчи са достатъчно силни, за да не допускат голове утре".

В отговор на въпрос колко може да помогне публиката, която ще изпълни до край трибуните в Будапеща, ирландският специалист заяви, че очаква впечатляваща атмосфера на "Групама Арена" и затова очаква с нетърпение мача. След това вдигна рамене и каза, че няма никакво значение какво означава този мач лично за него, тъй като този дуел е изцяло за отбора. "Имам достатъчно опит в мачове на УЕФА и като играч, и като треньор. Така че знам какво е необходимо, за да победиш и продължиш. Но също така знам какво е необходимо, за да накарам всички да дърпат в една посока, а в четвъртък вечер всички ще дърпат в една посока", добави той.

Представлявайки играчите, Мохамед Абу Фани разкри, че му е било трудно да не е част от състава за мачовете от европейските турнири есента, така че е можел да гледа съотборниците си само от трибуните, но сега той и отборът са готови. "Много съм щастлив, че отново мога да помогна на отбора. В гостуването срещу Лудогорец пропуснахме много положения, но нямаме време да се оплакваме от това, в четвъртък ни предстои много сериозен мач за феновете, клуба и нас самите. Лудогорец също идва да си свърши работата, но и ние ще бъдем готови. За нас този мач е като финал за купа. Миналата година не успяхме да се класираме за следващия етап, но наистина искаме да го направим сега", каза още Абу Фани.

