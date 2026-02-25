Популярни
Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
Лудогорец и Ференцварош поставят рекорд в евротурнирите

  • 25 фев 2026 | 16:23
  • 1014
  • 1

Ференцварош и Лудогорец ще се срещнат утре за пети път по между си в рамките на един спортно-състезателен сезон, което е рекорд в турнирите на УЕФА, изчисли Международната асоциация за футболна история и статистика. Вторият дуел в плейофите към осминафиналите на Лига Европа прави серия от пет мача, която поставя нов рекорд в историята на големите европейски купи. В европейския клубен футбол има няколко примера за "четири мача" между едни и същи съперници, но сега за първи път ще има пет.

Лудогорец и Ференцварош се срещнаха за първи път в третия квалификационен кръг за място в Шампионска лига на 6 август миналата година, а равенството 0:0 в България беше последвано от реванша на 12 август, където унгарците доминираха с 3:0. След това се изправиха отново за трети път в мач от основната фаза на Лига Европа на 6 ноември, когато унгарският отбор спечели с 3:1. Първата среща миналата седмица беше мач номер 4, а утре е и петият двубой.

