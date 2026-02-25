Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец не тренира на "Групама Арена", само инспектира терена

Лудогорец не тренира на "Групама Арена", само инспектира терена

  • 25 фев 2026 | 19:23
  • 1599
  • 3

Отборът на Лудогорец се разходи по терена на "Групама Арена" в Будапеща и направи инспекция на тревното покритие. Утре "орлите" излизат срещу Ференцварош в реванш от елиминациите на Лига Европа.

Хьогмо: Чака ни много труден мач, между Лудогорец и Ференцварош няма тайни
Хьогмо: Чака ни много труден мач, между Лудогорец и Ференцварош няма тайни

Първата среща в Разград завърши при 2:1 за "зелените". Интересно е, че българският отбор не проведе тренировка на унгарския стадион, след като по-рано имаше занимание в Пловдив. Тренировка обаче нямаха и домакините, явно от съображение да се запази игрището за утрешния двубой.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 не успя със Салидо, но ето кого си върна в състава

ЦСКА 1948 не успя със Салидо, но ето кого си върна в състава

  • 25 фев 2026 | 15:39
  • 3438
  • 2
Георги Иванов: В последните години сме забравили развитието на младите играчи

Георги Иванов: В последните години сме забравили развитието на младите играчи

  • 25 фев 2026 | 14:33
  • 5404
  • 28
Билетите за двубоя между Септември и ЦСКА са вече в продажба

Билетите за двубоя между Септември и ЦСКА са вече в продажба

  • 25 фев 2026 | 14:22
  • 1696
  • 4
Веско Маринов: Много голям почитател съм на Лудогорец, Чочев ми е любимец

Веско Маринов: Много голям почитател съм на Лудогорец, Чочев ми е любимец

  • 25 фев 2026 | 14:14
  • 2953
  • 10
Попето спира с футбола поне до края на сезона

Попето спира с футбола поне до края на сезона

  • 25 фев 2026 | 14:11
  • 5169
  • 7
Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

  • 25 фев 2026 | 14:11
  • 11115
  • 46
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 20:47
  • 16710
  • 23
Джанлоренцо Бленджини е "Треньор №1" на България за 2025 година

Джанлоренцо Бленджини е "Треньор №1" на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 16:22
  • 3633
  • 2
Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

  • 25 фев 2026 | 19:11
  • 7042
  • 22
Съставът на Реал за реванша с Бенфика

Съставът на Реал за реванша с Бенфика

  • 25 фев 2026 | 20:41
  • 307
  • 0
Хьогмо: Чака ни много труден мач, между Лудогорец и Ференцварош няма тайни

Хьогмо: Чака ни много труден мач, между Лудогорец и Ференцварош няма тайни

  • 25 фев 2026 | 18:45
  • 4868
  • 13
Полувреме на ранния плефой, Аталанта заличи изцяло изоставането си от първия мач

Полувреме на ранния плефой, Аталанта заличи изцяло изоставането си от първия мач

  • 25 фев 2026 | 19:36
  • 2288
  • 0