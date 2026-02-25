Лудогорец не тренира на "Групама Арена", само инспектира терена

Отборът на Лудогорец се разходи по терена на "Групама Арена" в Будапеща и направи инспекция на тревното покритие. Утре "орлите" излизат срещу Ференцварош в реванш от елиминациите на Лига Европа.

Хьогмо: Чака ни много труден мач, между Лудогорец и Ференцварош няма тайни

Първата среща в Разград завърши при 2:1 за "зелените". Интересно е, че българският отбор не проведе тренировка на унгарския стадион, след като по-рано имаше занимание в Пловдив. Тренировка обаче нямаха и домакините, явно от съображение да се запази игрището за утрешния двубой.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto