Бонман: При Хьогмо играем по-добре

Вратарят на Лудогорец Хендрик Бонман очаква много здрав мач срещу Ференцварош в реванш от елиминациите на Лига Европа. Стражът на “орлите” смята, че тимът може да се класира напред, ако всеки даде всичко от себе си. Германецът подчерта, че тези мачове ще са различни от предишните с унгарците, особено като се има предвид факта, че при новия наставник Пер-Матиас Хьогмо отборът играе по-добре.

Хьогмо: Чака ни много труден мач, между Лудогорец и Ференцварош няма тайни

“Акo искаш да стигнеш в следващата фаза, трябва да дадеш всичко от себе си. Аз ще дам най-доброто от себе си за целия отбор. Ако защитаваме добре вратата си, ще продължим напред. Всеки един мач е еднакво важен. Очаквам страхотна атмосфера. С новия треньор нещата се подобряват в последните три месеца. Ще се опитаме да се насладим на атмосферата. Целият ни фокус е да продължим напред”, каза Бонман.