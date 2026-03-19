Синът на Петър Хубчев: Татко се чувства добре

Синът на героя от САЩ 94 Петър Хубчев – Виктор, разкри как се чувства баща му, който се бори със сериозна болест.

„Той е окей. Нещата вървят на добре, надявам се така и да продължат. Спокоен е, добре се чувства и така. В Германия си е“, заяви пред „Мач Телеграф“ доскорошният главен скаут на ЦСКА 1948.

„Целите в ЦСКА 1948 винаги са високи, гони се абсолютния максимум. Миналата година бе приоритет налагането на млади футболисти, като Теодор Иванов, Марто Бойчев, Алекс Божев и други. Тази година с оглед на работата на всички ни в клуба, а и високите амбиции на г-н Найденов, мисля че нещата за ЦСКА 1948 се получиха доста добре. Все пак нашата селекция бе от най-мащабните, а и най-силните, смея да кажа. Окей, Левски има комфортна преднина в момента, но мачове в четворката ще дадат много отговори. Който познава г-н Найденов знае, че винаги се цели най-високо“, добави той.

„ЦСКА 1948 се разполага с една от най-добрите бази с данни за футболистите. Пазари, които за нас са важни. След това на контакти и лични отношения от моя страна изградихме доста добра мрежа, между нас и спортни директори на клубове, както и футболни агенти и нещата се получиха. Малка тайна е, че именно Лаша Двали бе желан и от Левски и Лудогорец, но ние се преборихме с тях, заради моите отношения с неговите мениджъри. Мамаду Диало дойде от френската Трета Лига, дори не беше първи избор, следяхме го от март миналата година и накрая го привлякохме. Ние впрочем, сме единствения отбор, който гледа такъв тип пазари, като Трета лига на Франция, а там има какво да се види. Показахме доста гъвкавост, като отбор и адаптивност на трансферния пазар и затова нещата ни се получиха. Топ попълнения е и Медина, все пак този човек е потенциален участник на световното това лято, а той дойде от Боливия. Мисля, че няма отбор, който до сега да се е занимавал с тази държава, като скаутинг на футболисти“, каза още Виктор Хубчев.

Хубчев говори и по друга интересна тема – шансът нападателят на Рейнджърс Раян Надери, да стане национал на България. „Неговият мениджър ми е приятел, дори с него реализирахме трансфера на Флориан Кребс в ЦСКА 1948. Има солидна мениджърска агенция и представлява Раян. С него се чуваме и виждаме доста последно време, преди време в разговор ми спомена за въпросния футболист, че има български корени, бащата е българин и следователно може да играе за националния ни отбор. Обсъдихме го, все пак в „А“ отборът ни има доста играчи, които се подвизават в Германия, Лукас Петков, Нюрнбергер, аз лично и Илия Груев си го броя, защото той е продукт на немската школа, така че говорихме, че може да се адаптира и чувства добре, ако играе за България. Направих контакта на неговия мениджър с БФC, оттам нататък г-н Александър Димитров си пое ангажимента, знам че отзивите са добри, говорили са си, надявам се да стане. Вариантите за футболиста са България, Германия и Чехия“, добави той.

За финал Виктор Хубчев разкри, че няма друг заслужил да стане „Футболист на годината“, освен Илия Груев. „С изявите си през изминалата, а и тази година - Илия не дава да има друг вариант за победител. Игра срещу всички топ отбори във Висшата лига и се представи на много високо ниво“, завърши доскорошният скаут на ЦСКА 1948.