Лудогорец без основен футболист за за реванша в Унгария (програмата на "орлите")

Лудогорец няма да може да разчита на Диниш Алмейда за предстоящия плейофен реванш от Лига Европа срещу Ференцварош в четвъртък. Шампионът на България надделя с 2:1 над унгарския първенец в първата среща, но в Будапеща ще е без един от основните си защитници, който ще изтърпи наказание заради трети жълт картон.

Иначе Лудогорец заминава за Будапеща в сряда (25 февруари) в 14:30 ч. с чартърен полет от Пловдив до унгарската столица. Официалната тренировка на "орлите" преди реванша с Ференцварош от плейофите на Лига Европа ще се проведе в сряда в 10:30 ч. на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Заниманието ще бъде открито за медиите в първите 15 минути.

Същия ден старши треньорът Пер-Матиас Хьогмо и Хендрик Бонман ще дадат пресконференция на "Групама Арена" в Будапеща в 17:30 ч. местно време.

Мачът Ференцварош – Лудогорец е в четвъртък в 18:45 ч. местно време (19:45 ч. българско). Веднага след неговия край отборът се прибира в България с чартърен полет от Будапеща до Варна.