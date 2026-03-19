Дунав призова феновете си за подкрепа

Призив за подкрепа в похода им към елита разпространиха от Дунав. Русенският футболен тим продължава да е без загуба през сезона, като е водач в класирането на Втора лига с актив от 57 точки, с 10 повече и два мача по-малко от втория в подреждането Фратрия.

В предстоящия 25 кръг „драконите“ посрещат отбора на Пирин (Благоевград) на 21 март, събота, от 15:30 часа на Градския стадион в Русе. Главен рефер на двубоя ще бъде Владимир Кирилов, негови асистенти – Кристиян Минков, Васил Качамаков, а четвърти съдия – Красимир Кръстев.

„Серията ни продължава, но за да пречупим „орлетата“, ни трябва мощният глас на 12-ия ни играч. Нека трибуните затреперят в синьо и бяло! Всяко знаме, всеки вик от трибуните и всяко туптящо за Дунав сърце са доказателство, че фенската любов е най-ценното ни гориво. Тя не познава граници и разстояния – тя е душата на нашия отбор! Нека в събота отново бъдем едно цяло! Ела на стадиона, облечи синия екип, доведи приятел и бъди 12-ият играч на Дунав в похода ни към елита!“, гласи призивът в официалната страница във Фейсбук на „драконите“.

Междувременно от футболния клуб припомниха, че е в ход предварителната продажба на билети за мача срещу Пирин в събота, като отбелязаха, че неговите членове влизат безплатно след предварителна заявка на пропуска си за желаната категория през платформата fan.fcdunav.bg.

Освен онлайн билетите са достъпни и на повече от десет места в областта. Цената на пропуска за централния сектор на Градския стадион с козирката е 6 евро, а за всички останали места - по 4 евро. Децата до 15 навършени години включително ще влизат безплатно, а тези които искат да наблюдават срещата от централната трибуна - срещу 3 евро.

"Промоционалните билети за деца могат да бъдат взети само от fan.fcdunav.bg или официалния фен магазин. Вече е задължително заявяването на детски билети, дори и да е на стойност нула евро. Най-удобно място за това е сайтът fan.fcdunav.bg, където е интегрирана и опростена задължителната декларация от придружител. Тя е в удобен дигитален вид и не се налага да я разпечатвате", съобщиха още от русенския футболен клуб.

В деня на мача на каса на Градския стадион стандартен билет за възрастни ще струва 5 евро, за деца - 2 евро, а за централния сектор - 10 евро за възрастни и 4 евро за деца.