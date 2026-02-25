Вратарят на Ференцварош: Имаме огромно желание да продължим напред

Вратарят на Ференцварош Давид Гроф заяви в интервю за телевизия M4 Sport, че той и cъотборниците му определено искат да направят история и да се класират напред в Лига Европа с победа срещу Лудогорец. А дали ще победят или не, не може да определи колко ще бъде успешен целия сезон.

Унгарците паднаха с 1:2 преди седмица в Разград и сега ще се нуждаят от победа с два или повече гола, за да продължат към осминафиналите. 36-годишният Гроф взе титулярното място, след като основният страж и национал на страната Денес Дибуш е с контузия.

„Денес все още е в процес на рехабилитация, но вече се готви с нас. За съжаление, не мога да кажа много за това, медицинският щаб би могъл да даде повече информация. Но той е до нас, помага ми много. Мисля, че ние, вратарите, сме много добър екип. Това ме прави много горд, че мога да пазя. Имах три периода във Фради, така че трябваше да чакам дълго време, за да бъда вратар номер едно на отбора. Опитвам се да се възползвам от тази възможност, да се насладя на всеки момент“, започна Гроф.

Стражът подчерта, че в четвъртък всяка част от отбора трябва да допринесе в своята зона - защитата трябва да спечели реванша срещу Лудогорец без да допусне гол, докато нападателите трябва да създават положения и да бележат голове.

„Утре ще бъде много важно да завършим мача без да допуснем гол, което би облекчило част от тежестта на атакуващите. Но разбира се, те също имат задача. Създадохме много положения, трябваше да вкарат повече. Ние обаче не завършихме мача без голове в нашата врата и това е нещо, което определено трябва да подобрим. Завършването на атаките ще бъде ключово. Ще има положения и у дома, плюс това феновете ще ни окажат голяма помощ, които бяха по-шумни от феновете на противника и на чужд терен. Като дванадесети играч, заедно с нас утре можем да окажем същия натиск върху Лудогорец и се надяваме, че крайният резултат ще бъде различен този път“, коментира Гроф.

Според него, макар и двата отбора да са на прага на своя пети мач по между си този сезон, много неща са се променили. Напрамер, във Ференцварош има нов човек в защитата, който постепенно се адаптира, докато Лудогорец също е с нови лица, а и нов треньор. Гроф разкри, че по принцип отборът не се подготвя по различен начин за подобни сблъсъци - с помощта на видео-анализатори играчите гледат необходимите кадри няколко дни по-рано, а и също така изучават дузпите на противника. Той добави, че дали сезонът на Ференцварош ще бъде успешен или не, не зависи от мача утре, но определено искат да направят история.

„Ако погледнем назад към сезона в Лига Европа, никой не е очаквал, че ще стигнем до тук. Но искаме да направим история и това ще стане, ако продължим. Защото ще бъдем една крачка по-напред от предишните години. Натоварването е различно, защото с новите правила в Европа, мачовете са много. Изиграхме мач преди няколко дни и вече се готвим за утре, така че играчите са свикнали. Но ние сме Ференцварош, трябва да отстояваме позициите си на всички фронтове“, завърши опитният вратар.