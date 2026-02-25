Популярни
  2. Лудогорец
  3. Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

  • 25 фев 2026 | 14:11
  • 1283
  • 2

Техническият директор на Лудогорец Козмин Моци говори при заминаването на тима за Будапеща, където тимът ще гостува на Ференцварош в реванш от Лига Европа. Босът на “орлите” сподели за битката за титлата с Левски, че шансовете на разградчани значително са намалели след загубата от Ботев (Пловдив).

“За първенството трябва да сме реалисти, че шансовете ни с намалиха драстично след мача с Ботев. В Будапеща ще ни чака много тежък мач, но отиваме да се борим за нашите шансове. Нямаме някаква преднина, която да ни успокои. Трябва да дадем голяма битка, за да продължим напред. Десет точки е голяма преднина, но трябва да играем във всички мачове и ще видим в края на май месец. Ние Салдо сме го гледали много внимателно и не е било моментно решение привличането му. Уточнихме с треньорския щаб, че е най-добрият вариант и имаме нужда от такъв футболист”, каза Моци.

