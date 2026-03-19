Камдем стана национал

Десният защитник на Левски Оливер Камдем получи първата си повиквателна за националния отбор на Камерун. Той попадна сред избраниците на селекционера на "неукротимите лъвове" Давид Пагу за мачовете от FIFA Series с Австралия на 27 март и с Китай четири дни по-късно. Срещите ще се проведат в Сидни и Мелбърн.

23-годишният футболист е роден във френския град Марсилия, но е от камерунски произход, което му дава право да играе за родината на легендата Самуел Ето'о. Полузащитникът на ЦСКА - Джеймс Ето'о този път не бе призован в националната селекция на африканската държава.