Маккени се разбра с Ювентус за нов договор

Уестън Маккени е постигнал споразумение с Ювентус за удължаване на договора си при подобрени лични условия за американеца. Настоящият му контракт изтичаше след края на настоящия сезон, но според “Гадзета дело Спорт” новото споразумение ще бъде до лятото на 2030 година.

Според информациите Маккени ще получи малко повече от 4 милиона евро с бонусите за първата година от новия си контракт, а всяка следваща година ще му носи леко увеличение на възнаграждението.

Заради натоварената седмица, в която Ювентус има важни мачове с Галатасарай и Рома, клубът ще отложи официалното потвърждение за новия контракт за дните след двубоя с “вълците”.

Така клубът ще обвърже втори ключов играч дългосрочно, след като преди няколко седмици Кенан Йълдъз преподписа, превръщайки се в един от най-високоплатените футболисти на Ювентус.

Маккени пристигна в Ювентус преди близо шест години и до момента има 217 мача и 25 гола за “бианконерите”.

