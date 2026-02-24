Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Маккени се разбра с Ювентус за нов договор

Маккени се разбра с Ювентус за нов договор

  • 24 фев 2026 | 12:11
  • 373
  • 0
Маккени се разбра с Ювентус за нов договор

Уестън Маккени е постигнал споразумение с Ювентус за удължаване на договора си при подобрени лични условия за американеца. Настоящият му контракт изтичаше след края на настоящия сезон, но според “Гадзета дело Спорт” новото споразумение ще бъде до лятото на 2030 година.

Според информациите Маккени ще получи малко повече от 4 милиона евро с бонусите за първата година от новия си контракт, а всяка следваща година ще му носи леко увеличение на възнаграждението.

Заради натоварената седмица, в която Ювентус има важни мачове с Галатасарай и Рома, клубът ще отложи официалното потвърждение за новия контракт за дните след двубоя с “вълците”.

Така клубът ще обвърже втори ключов играч дългосрочно, след като преди няколко седмици Кенан Йълдъз преподписа, превръщайки се в един от най-високоплатените футболисти на Ювентус.

Маккени пристигна в Ювентус преди близо шест години и до момента има 217 мача и 25 гола за “бианконерите”.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Отлагат мачовете в Аржентина заради обвинения във финансови измами срещу футболната асоциация

Отлагат мачовете в Аржентина заради обвинения във финансови измами срещу футболната асоциация

  • 24 фев 2026 | 09:35
  • 747
  • 0
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 12235
  • 0
Барселона следи мексикански голмайстор

Барселона следи мексикански голмайстор

  • 24 фев 2026 | 07:34
  • 2375
  • 0
Ливърпул готов да се раздели с Гакпо през лятото

Ливърпул готов да се раздели с Гакпо през лятото

  • 24 фев 2026 | 07:07
  • 5252
  • 7
Чешки нападател е в полезрението на Атлетико Мадрид

Чешки нападател е в полезрението на Атлетико Мадрид

  • 24 фев 2026 | 06:39
  • 2945
  • 0
"Сблъсък" между Марсело и Роналдиньо в "Ел Класико" на легендите

"Сблъсък" между Марсело и Роналдиньо в "Ел Класико" на легендите

  • 24 фев 2026 | 06:03
  • 4904
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец в България затваря днес - чака се гръм от Бистрица

Трансферният прозорец в България затваря днес - чака се гръм от Бистрица

  • 24 фев 2026 | 12:35
  • 23294
  • 54
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 12235
  • 0
Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

  • 24 фев 2026 | 09:30
  • 13630
  • 26
Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

  • 24 фев 2026 | 09:43
  • 10246
  • 40
Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

  • 23 фев 2026 | 23:56
  • 39576
  • 65
Има опасност България да не участва на ЕП по вдигане на тежести - щангите излизат на протест

Има опасност България да не участва на ЕП по вдигане на тежести - щангите излизат на протест

  • 24 фев 2026 | 09:51
  • 6143
  • 11