Мачовете с Галатасарай и Рома могат да решат бъдещето на Спалети и Комоли в Ювентус

Мачовете с Галатасарай и Рома през тази седмица може да се окажат решаващи за бъдещето на наставника на Ювентус Лучано Спалети и спортния директор Дамиен Комоли, пише "Гадзета дело спорт". След тях ръководството на "бианконерите" ще направи оценка на работата на двамата.

От последния спечелен трофей (Купата на Италия) през 2024 г., чиито празненства бяха помрачени от гневната реакция на тогавашния треньор Масимилиано Алегро Алегри, довела до уволнението му, през клуба преминаха двама ключови директори (Джунтоли и Комоли) и трима треньори (Тиаго Мота, Игор Тудор и Лучано Спалети). Въпреки значителните инвестиции от страна на собствениците, отборът отново се намира в изходна позиция. Ако не се класират за осминафиналите на Шампионската лига в реванша с Галатасарай, „бианконерите“ ще се провалят в постигането на една от основните си минимални цели, след като вече отпаднаха на четвъртфиналите за Купата на Италия.

В такъв случай евентуално класиране за следващото издание на турнира би било просто частична компенсация за един слаб сезон, далеч от очакванията. Загубата от Комо спря устрема на „бианконерите“ към четвъртото място, а при победа в дербито с Юве Рома може да увеличи аванса си до 7 точки след директния сблъсък.

Спалети пое отбора в нелека ситуация, съгласи се на краткосрочен договор до края на сезона и успя поне временно да вдигне отбора. Наставникът прие предизвикателството в Юве, за да излезе от неловката ситуация с националния отбор. Но когато "бианконерите" трябваше да направят следващата стъпка като отбор, а именно да поддържа по-високо ниво от това, което беше достатъчно за сплотяване, тимът се разпадна поради липсата на здрави и опитни стълбове, които да осигурят баланс.

Juve, Comolli spara a salve: da Openda a Zhegrova, ogni colpo un flop https://t.co/X7qpW6dTge — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) February 23, 2026

В този момент собствениците, които определиха посоката и не се поколебаха да окажат финансова подкрепа, ще трябва да оценят поотделно работата на Комоли и Спалети. Предшествениците на Спалети бяха уволнявани дори при по-добри резултати от тези на бившия селекционер.

За разлика от тях обаче, той успя за кратко време да възстанови стойността на състава и да положи основи, върху които може да се гради – с него или без него. Предшественикът на Комоли - Джунтоли, плати за много по-малко грешки от тези, които допусна настоящият ръководител в Ювентус.

❗️Luciano Spalletti's future in Turin will be decided by Juventus's next games against Galatasaray and Roma.



— @Gazzetta_it pic.twitter.com/byDrV2wuiP — Forza Juve. (@TheFJEN) February 23, 2026

Последните два трансферни прозореца се оказаха крайно недостатъчни, за да отговорят на нуждите на отбора за завръщане към победния път. Достатъчно е да се споменат 45-те милиона, похарчени за резерва като Опенда. Освен ако двете страни не решат да формират общ фронт пред собствениците, като поставят под въпрос последните трансферни решения и предложат нова, съгласувана стратегия, ще бъде трудно да се излезе от поредния слаб сезон без виновни, пише още "Гадзета". Последната дума ще бъде на собственика Джон Елкан.

Така предвид много трудната задача за обрат срещу Галатасарай след унижението с 2:5 в Истанбул, мачът в Рим се превръща в кръстопът. Нова загуба окончателно може да извади отбора от борбата за Шампионската лига, а ръководството на Ювентус няма да може да покрие финансово- техническите изисквания на Спалети за следващия сезон, уточнява още изданието.

