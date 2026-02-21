Популярни
Спортният министър на Италия не разбира отказа на футболната федерация спрямо Ювентус

  • 21 фев 2026 | 14:52
  • 672
  • 0

Спортният министър на Италия Андреа Абоди изрази недоумението си от решението на Италианската футболна федерация да отклони молбата на Ювентус за анулиране на наказанието на защитника Пиер Калюлю от един мач заради червения му картон при загубата с 2:3 в дербито с Интер. Редица ръководни фактори в местното съдийство признаха, че изгонването на играча е било нередно, но въпреки това неговата санкция за днешното важно домакинство на Комо остана.

“Уважавам решението на федерацията да не отмени наказанието на Калюлю, но не го разбирам. Когато е ясно и очевидно, че има грешка, за която футболистът вече си е платил, тъй като беше изгонен от игра, позволявам си да кажа, че може би щеше да е уместно да се покаже малко повече кураж”, коментира Абоди пред ANSA.

Снимки: Imago

