Ювентус 0:1 Комо, греда за гостите

Отборите на Ювентус и Комо играят при резултат 0:1 на “Алианц Стейдиъм” в ранния мач от съботната програма на 26-ия кръг в Серия "А". Мергим Войвода отбеляза попадението още в 11-ата минута.

Лучано Спалети този път е заложил на схема 3-4-2-1, като е предприел три промени след тежката загуба с 2:5 от Галатасарай в Шампионската лига. Наказаният бранител Пиер Калюлю е заменен от Федерико Гати, а заради контузията на Бремер халфът Тюн Копмайнерс също действа в защита. Така Уестън Маккени е в ролята на десен халф-бек, а на върха на атаката е поставен Лоис Опенда. Зад него играят Кенан Йълдъз и Фабио Мирети, който е предпочетен пред Франсиско Консейсао. Освен това за първи път в историята си Ювентус играе в официален мач със специален екип с хоризонтални черни и бели райета. Междувременно, Сеск Фабрегас е подредил гостите в 4-2-3-1, като те са без наказаната си звезда Нико Пас. Централен нападател е Анастасиос Дувикас, който е подпомаган най-вече от Войвода, Максенс Какере и Мартин Батурина.

Именно Батурина нанесе първия удар в мача, като не намери целта от голяма дистанция. Йълдъз веднага отговори със свой далечен изстрел, който предизвика спасяване на Жан Бюте. В 11-ата минута гостите попариха своя опонент и поведоха в резултата. Всичко започна от пресечен пас на Маккени от страна на Дувикас, който прати топката към Войвода. Той финтира Копмайнерс и отправи удар, при който Микеле Ди Грегорио се намеси неубедително и така позволи топката да влезе във вратата му. Това е 13-и пореден случай, в който Ювентус допусна попадение още с първия получен удар в мача.

В 20-ата минута Опенда пробва шут по земя, който се оказа доста разочароващ. Малко след това именно той беше изведен сам срещу вратаря, но прехвърлящият му удар се оказа неуспешен и Бюте улови топката.

ЮВЕНТУС - КОМО 0:1



0:1 Войвода (11')



Ювентус: Ди Грегорио, Гати, Кели, Копмайнерс, Маккени, Тюрам, Локатели, Камбиазо, Мирети, Йълдъз, Опенда



Комо: Бюте, Смолчич, Рамон, Кемпф, Вале, Пероне, Да Куня, Войвода, Какере, Батурина, Дувикас

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages