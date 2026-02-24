Популярни
  24 фев 2026
Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

Лудогорец и бившият играч на разградчани Рай Насименто се съдят в Спортния арбитражен съд в Лозана, видя Sportal.bg. Делото е насрочено за 12 март, а причината все още не е ясна.

Бразилското крило акостира на “Хювефарма арена” през февруари 2023 година като свободен агент. Той обаче се превърна в трансферно разочарование, изигравайки само 10 шампионатни срещи с екипа на “орлите” без да отбележи гол.

След раздялата между двете страни Насименто преминава в Гуарани, но и там не се задържа дълго - едва 7 месеца. Следва няколкомесечен период бе клуб, а към момента е футболист на третодивизионния португалски Сао Жоао де Вер.

