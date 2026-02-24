Треньорът на Лион: Какво почувствах, когато Инфантино връчи на Тръмп наградата за мир на ФИФА? Срам

Старши треньорът на Олимпик Лион Пауло Фонсека изрази недоволство от коментарите на президента на ФИФА Джани Инфантино относно желанието му да възстанови руските отбори на международната сцена. Инфантино заяви необходимостта от премахване на забраната за руски клубове и национални отбори и никога повече да не изключва отбори по политически причини.

Украински официални лица реагираха бурно на идеята на Инфантино да се премахне забраната за Русия

„Ще играем срещу Русия в Москва, докато украинците дори не могат да играят на собствена земя? Страна, която е била нападната, не може да участва в европейски състезания на собствена земя, но Русия може? Това е неприемливо за мен“, заяви Фонсека пред L'Equipe. Португалският специалист също така сравни позицията на президента на ФИФА с тази на президента на САЩ Доналд Тръмп. „Президентът Инфантино прави същото като президента Тръмп. Той гледа икономическите интереси и забравя за хората. Какво почувствах, когато Инфантино връчи на Тръмп наградата за мир на ФИФА? Срам“, каза треньорът.