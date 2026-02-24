Популярни
Янтра 2:0 Етър

  • 24 фев 2026 | 17:27
  • 3456
  • 0

Отборите на Янтра и Етър играят при резултат 2:0 в мач от 21-ия кръг на Втора лига.   Попаденията реализираха Денислав Ангелов (27) и Милчо Ангелов (45).

Двубоят започна с интересна ситуация още в първите секунди. Георги Бабалиев се откъсна от защитата, след което се опита да преодолее вратаря, атакуващият футболист падна, но главният съдия Иво Иванов не посочи бялата точка.

В 21-ата минута Денислав Ангелов стреля с десния крак от трудна позиция, но кълбото не попадна в целта. Шест минути по-късно звездата на тима не сбърка. Таранът овладя центриране на Георги Бабалиев и с мощен удар заби своя гол №9 в шампионата.

Две минути преди края на първата част "зелените" пропуснаха да вкарат втори гол в мрежата на Етър. Георги Бабалиев центира от десния фланг в наказателното поле, където Денислав Ангелов си свали с гърди топката на десния крак, след което направи по-трудното, а именно да нацели тялото на Никола Виденов.

В 45-ата минута логично се случи, когато Милчо Ангелов бе изведен очи в очи с вратаря на гостите от Велико Търново. Таранът го преодоля, след което на празна не сбърка.

ЯНТРА - ЕТЪР 2:0  

1:0 Денислав Ангелов (27)
2:0 Милчо Ангелов (45)

Стартови състави:  

Янтра: 1. Василев, 21. Пенчев, 7. Бабалиев, 9. Д. Ангелов, 16. Енчев, 4. К. Иванов, 15. Райнов, 17. Ганчев, 10. М. Ангелов, 24. Димитров, 71. Т. Иванов  

Етър: 23. Виденов, 15. Борисов, 4. Александров, 77. Николов, 8. Василев, 7. Иванов, 16. Добрев, 14. Найденов, 11. Трайков, 27. Стоянчов, 9. Ушагелов

