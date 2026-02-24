Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

  • 24 фев 2026 | 16:07
  • 3186
  • 4
Националите се събраха в Ботевград с едно ново име, голяма въпросителна и три липси

Мъжкият национален отбор по баскетбол няма да може да разчита на голямата си звезда Александър Везенков. Това стана ясно, след като старши треньорът на клубния му тим Олимпиакос Йоргос Барцокас обяви пред медиите в Гърция, че Саша няма да пътува с отбора за Литва за мача от Евролигата с Жалгирис утре.

„Не успя да преодолее проблема с гърба си, не е толкова сериозно, но нямаше време за повече възстановяване.“, заяви гръцкият баскетболен специалист.

Припомняме ви и думите на селекционера на Любомир Минчев отново включването на Везенков в състава на "трикольорите" от вчера:

"Днес се чух с него и неговите думи бяха, че ако играе в сряда в Литва, ще дойде да играе и за националния отбор. Ако не може да играе в Литва, няма да дойде и за националния отбор.”, заяви Минчев.

България гостува на Норвегия на 27 февруари от 21:00 часа, а на 2 март от 18:15 часа е визитата на Армения.

