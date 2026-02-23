Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фиорентина
  3. Божинов и компания загубиха прекия сблъсък с Фиорентина и се доближиха до изпадане

Божинов и компания загубиха прекия сблъсък с Фиорентина и се доближиха до изпадане

  • 23 фев 2026 | 21:47
  • 735
  • 0

Отборът на Фиорентина за първи път през сезона записа втора поредна шампионатна победа, след като спечели с 1:0 прекия си сблъсък с гостуващия Пиза от 26-ия кръг на Серия "А".

Българският национал Росен Божинов отново беше титуляр за “нерадзурите”, за които изигра цял мач. в 13-ата минута именно той изчисти с глава центриране на Джак Харисън в наказателното поле, а капитанът Антонио Карачоло блокира изстрела на Шер Ндур, но така нагласи топката за Мойс Кийн, който с удара си я търкулна във вратата за победното попадение в мача. До почивката “виолетовите” продължиха да налагат натиск, но не вкараха нов гол. Втората част пък премина при леко надмощие на гостите, които обаче не успяха да избегнат поражението. В самото ѝ начало Додо се опита да си изпроси дузпа след единоборство с Божинов, но вместо това му беше показан жълт картон за симулация.

С този изключително ценен успех в тосканското дерби Фиорентина се изкачи на 16-ото място в класирането с 24 точки, колкото имат също така Кремонезе и Лече, но с по-лоша голова разлика. Пиза пък продължава да заема предпоследната 19-а позиция със своите 15 пункта и угрозата от изпадане става все по-голяма. В последните си пет мача новакът има четири загуби, като единственото изключение е нулевото реми при визитата на последния Верона.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

УЕФА наказа играча на Бенфика, но не и Валверде за удара без топка

УЕФА наказа играча на Бенфика, но не и Валверде за удара без топка

  • 23 фев 2026 | 21:40
  • 1213
  • 4
Ламин Ямал подобри пореден клубен рекорд на Барселона

Ламин Ямал подобри пореден клубен рекорд на Барселона

  • 23 фев 2026 | 21:19
  • 727
  • 4
Евертън 0:0 Манчестър Юн, ранен шанс за гостите

Евертън 0:0 Манчестър Юн, ранен шанс за гостите

  • 23 фев 2026 | 21:59
  • 3793
  • 15
Турски национал ще напусне Рома след края на сезона

Турски национал ще напусне Рома след края на сезона

  • 23 фев 2026 | 20:57
  • 1068
  • 0
Торино обяви треньорска смяна

Торино обяви треньорска смяна

  • 23 фев 2026 | 20:50
  • 889
  • 0
Милан обяви колко дълго ще отсъства Лофтъс-Чийк, той показа щетите от сблъсъка си

Милан обяви колко дълго ще отсъства Лофтъс-Чийк, той показа щетите от сблъсъка си

  • 23 фев 2026 | 20:08
  • 2764
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"

Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"

  • 23 фев 2026 | 19:56
  • 76936
  • 669
Евертън 0:0 Манчестър Юн, ранен шанс за гостите

Евертън 0:0 Манчестър Юн, ранен шанс за гостите

  • 23 фев 2026 | 21:59
  • 3793
  • 15
Официално: ЦСКА привлече Факундо

Официално: ЦСКА привлече Факундо

  • 23 фев 2026 | 17:25
  • 43185
  • 93
Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

  • 23 фев 2026 | 20:54
  • 1561
  • 0
Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

  • 23 фев 2026 | 16:51
  • 28667
  • 28
Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

  • 23 фев 2026 | 16:07
  • 36976
  • 17