Божинов и компания загубиха прекия сблъсък с Фиорентина и се доближиха до изпадане

Отборът на Фиорентина за първи път през сезона записа втора поредна шампионатна победа, след като спечели с 1:0 прекия си сблъсък с гостуващия Пиза от 26-ия кръг на Серия "А".

Българският национал Росен Божинов отново беше титуляр за “нерадзурите”, за които изигра цял мач. в 13-ата минута именно той изчисти с глава центриране на Джак Харисън в наказателното поле, а капитанът Антонио Карачоло блокира изстрела на Шер Ндур, но така нагласи топката за Мойс Кийн, който с удара си я търкулна във вратата за победното попадение в мача. До почивката “виолетовите” продължиха да налагат натиск, но не вкараха нов гол. Втората част пък премина при леко надмощие на гостите, които обаче не успяха да избегнат поражението. В самото ѝ начало Додо се опита да си изпроси дузпа след единоборство с Божинов, но вместо това му беше показан жълт картон за симулация.

С този изключително ценен успех в тосканското дерби Фиорентина се изкачи на 16-ото място в класирането с 24 точки, колкото имат също така Кремонезе и Лече, но с по-лоша голова разлика. Пиза пък продължава да заема предпоследната 19-а позиция със своите 15 пункта и угрозата от изпадане става все по-голяма. В последните си пет мача новакът има четири загуби, като единственото изключение е нулевото реми при визитата на последния Верона.

Снимки: Gettyimages