Фиорентина удари Комо като гост и изплува от зоната на изпадащите

Отборът на Фиорентина постигна едва втората си шампионатна победа като гост през сезона, след като спечели с 2:1 двубоя си с Комо от 25-ия кръг на Серия "А". За състава на Сеск Фабрегас пък това беше втора домакинска загуба през кампанията.

Домакините доминираха през почти целия мач, но позволиха на гостите да ги надхитрят. Фиорентина взе аванс в 26-ата минута, когато изстрел на Николо Фаджоли беше блокиран, но той отново стигна до топката, напредна с нея и с удар по земя успя да се разпише от втория си опит. В 54-тата минута Мойс Кийн удвои преднината на тима с чудесно изпълнение на дузпа, свирена за изритване на Максимо Пероне срещу Роландо Мандрагора.

В 69-ата минута наставникът на “виолетовите” Паоло Ваноли беше изгонен с червен картон заради протест срещу главния съдия. В 77-ата минута “езерняците” все пак съумяха да намалят изоставането си чрез автогол на Фабиано Паризи, който прати топката в собствената си мрежа чрез несполучливия си опит да изчисти топката след центриране на Хесус Родригес. В заключителните минути обаче “бианкоадзурите” бяха затруднени в търсенето си на изравнително попадение. Резервата им Алваро Мората набързо си изкара два жълти картона след спор с Мандрагора и спречкване с Марин Понграчич и така беше изгонен от игра точно преди добавеното време. Това означава, че нападателят ще пропусне предстоящото гостуване на Милан, откъдето е преотстъпен.

🟥 Como striker Alvaro Morata sent off for a head butt.



Very stupid from the experienced Spanish striker. #ComoFiorentina #SerieA pic.twitter.com/5844Kdo1xi — Mark | Guiri Granadinista (@G_Granadinista) February 14, 2026

С този важен успех Фиорентина изплува от зоната на изпадащите и се настани на 17-ото място в класирането с актив от 21 точки, колкото има и 18-ият Лече, но с по-лоша голова разлика и предстоящ мач от кръга. Комо пък засега остава на шестата позиция със своите 41 пункта.

Снимки: Gettyimages