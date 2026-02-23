Турски национал ще напусне Рома след края на сезона

Турският национал Мехмет Зеки Челик ще напусне Рома през юни като свободен агент, пише "Кориере дело Спорт".
Десният халф-бек е основен играч в схемата на треньора Джан Пиеро Гасперини, но така и не поднови договора си, който изтича на 30 юни. Челик настоява за нетна годишна заплата от 4 милиона евро - цифра, която спортното ръководство на Рома смята за твърде завишена на този етап. Предложението на клуба предвижда леко увеличение над 2 милиона евро, които той печели в момента, но без да се надвишава границата от 2,5 милиона евро.
Междувременно, няколко клуба са кандидати за привличането на турския бек със свободен трансфер, сред които са Ювентус, два клуба от Премиър лийг: Фулъм и Нюкасъл, както и германският Щутгарт.
Снимки: Gettyimages