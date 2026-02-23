Турски национал ще напусне Рома след края на сезона

Турският национал Мехмет Зеки Челик ще напусне Рома през юни като свободен агент, пише "Кориере дело Спорт".

Десният халф-бек е основен играч в схемата на треньора Джан Пиеро Гасперини, но така и не поднови договора си, който изтича на 30 юни. Челик настоява за нетна годишна заплата от 4 милиона евро - цифра, която спортното ръководство на Рома смята за твърде завишена на този етап. Предложението на клуба предвижда леко увеличение над 2 милиона евро, които той печели в момента, но без да се надвишава границата от 2,5 милиона евро.

🚨 Zeki Celik is still oriented to leave AS Roma as a free agent at the end of the season as an exclusive revealed 3 weeks ago. The turkish right back has been approached by several clubs: three from Serie A, three from Premier League and two from Bundesliga and a Super Lig club.… pic.twitter.com/4QWfuNaST3 — INTER TRANSFERS (@EnjoyInter) February 23, 2026

Междувременно, няколко клуба са кандидати за привличането на турския бек със свободен трансфер, сред които са Ювентус, два клуба от Премиър лийг: Фулъм и Нюкасъл, както и германският Щутгарт.

