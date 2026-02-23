Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Турски национал ще напусне Рома след края на сезона

Турски национал ще напусне Рома след края на сезона

  • 23 фев 2026 | 20:57
  • 1054
  • 0
Турски национал ще напусне Рома след края на сезона

Турският национал Мехмет Зеки Челик ще напусне Рома през юни като свободен агент, пише "Кориере дело Спорт".

Десният халф-бек е основен играч в схемата на треньора Джан Пиеро Гасперини, но така и не поднови договора си, който изтича на 30 юни. Челик настоява за нетна годишна заплата от 4 милиона евро - цифра, която спортното ръководство на Рома смята за твърде завишена на този етап. Предложението на клуба предвижда леко увеличение над 2 милиона евро, които той печели в момента, но без да се надвишава границата от 2,5 милиона евро.

Междувременно, няколко клуба са кандидати за привличането на турския бек със свободен трансфер, сред които са Ювентус, два клуба от Премиър лийг: Фулъм и Нюкасъл, както и германският Щутгарт.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Божинов и компания загубиха прекия сблъсък с Фиорентина и се доближиха до изпадане

Божинов и компания загубиха прекия сблъсък с Фиорентина и се доближиха до изпадане

  • 23 фев 2026 | 21:47
  • 710
  • 0
УЕФА наказа играча на Бенфика, но не и Валверде за удара без топка

УЕФА наказа играча на Бенфика, но не и Валверде за удара без топка

  • 23 фев 2026 | 21:40
  • 1190
  • 4
Ламин Ямал подобри пореден клубен рекорд на Барселона

Ламин Ямал подобри пореден клубен рекорд на Барселона

  • 23 фев 2026 | 21:19
  • 712
  • 4
Евертън 0:0 Манчестър Юн, ранен шанс за гостите

Евертън 0:0 Манчестър Юн, ранен шанс за гостите

  • 23 фев 2026 | 21:59
  • 3758
  • 15
Торино обяви треньорска смяна

Торино обяви треньорска смяна

  • 23 фев 2026 | 20:50
  • 881
  • 0
Милан обяви колко дълго ще отсъства Лофтъс-Чийк, той показа щетите от сблъсъка си

Милан обяви колко дълго ще отсъства Лофтъс-Чийк, той показа щетите от сблъсъка си

  • 23 фев 2026 | 20:08
  • 2752
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"

Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"

  • 23 фев 2026 | 19:56
  • 76855
  • 669
Евертън 0:0 Манчестър Юн, ранен шанс за гостите

Евертън 0:0 Манчестър Юн, ранен шанс за гостите

  • 23 фев 2026 | 21:59
  • 3758
  • 15
Официално: ЦСКА привлече Факундо

Официално: ЦСКА привлече Факундо

  • 23 фев 2026 | 17:25
  • 43150
  • 93
Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

  • 23 фев 2026 | 20:54
  • 1545
  • 0
Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

  • 23 фев 2026 | 16:51
  • 28641
  • 28
Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

  • 23 фев 2026 | 16:07
  • 36953
  • 17