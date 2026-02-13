Съставите на Пиза и Милан, Божинов е титуляр

Българският национал Росен Божинов ще започне като титуляр в двубоя на Пиза срещу Милан от 25-ия кръг на Серия "А". Двубоят на стадион "Ромео Анконетани" е с начален час 21:45.

Домакините, които са новак в елита, заемат предпоследното 19-о място в класирането с актив от 15 точки. Толкова има и намиращият се на дъното Верона. Милан е втори, като изостава с 8 точки от градския си съперник Интер.

Преди седмица Пиза направи нулево равенство при визитата си на прекия конкурент в битката за оцеляане Верона. Тимът обаче има само една победа през сезона, а серията от слаби резултати доведе до уволнението на Алберто Джилардино и смяната му с младия швед Оскар Хилемарк.

Божинов ще действа като ляв централен защитник, а другите двама бранители на домакините са Антонио Карачоло и Симоне Канестрели. На вратата застава бразилският ветеран Николас, който не е пазил в Серия "А" от октомври 2020 година. В предни позиции за Пиза стартират Стефано Морео и новото попълнение Филип Стоилкович.

Снимки: Imago