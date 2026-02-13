Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пиза
  3. Съставите на Пиза и Милан, Божинов е титуляр

Съставите на Пиза и Милан, Божинов е титуляр

  • 13 фев 2026 | 21:06
  • 963
  • 0
Съставите на Пиза и Милан, Божинов е титуляр

Българският национал Росен Божинов ще започне като титуляр в двубоя на Пиза срещу Милан от 25-ия кръг на Серия "А". Двубоят на стадион "Ромео Анконетани" е с начален час 21:45.

Домакините, които са новак в елита, заемат предпоследното 19-о място в класирането с актив от 15 точки. Толкова има и намиращият се на дъното Верона. Милан е втори, като изостава с 8 точки от градския си съперник Интер.

Преди седмица Пиза направи нулево равенство при визитата си на прекия конкурент в битката за оцеляане Верона. Тимът обаче има само една победа през сезона, а серията от слаби резултати доведе до уволнението на Алберто Джилардино и смяната му с младия швед Оскар Хилемарк.

Божинов ще действа като ляв централен защитник, а другите двама бранители на домакините са Антонио Карачоло и Симоне Канестрели. На вратата застава бразилският ветеран Николас, който не е пазил в Серия "А" от октомври 2020 година. В предни позиции за Пиза стартират Стефано Морео и новото попълнение Филип Стоилкович.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Българи зад граница

Динамо (Б) не се затрудни с отбора на Чорбаджийски

Динамо (Б) не се затрудни с отбора на Чорбаджийски

  • 13 фев 2026 | 02:26
  • 2024
  • 0
Асистенция на Марин Петков не стигна дори за точка на новия му клуб

Асистенция на Марин Петков не стигна дори за точка на новия му клуб

  • 12 фев 2026 | 19:45
  • 8934
  • 3
Официално: Малмьо подписа с Янис Карабельов

Официално: Малмьо подписа с Янис Карабельов

  • 12 фев 2026 | 10:11
  • 1449
  • 2
Славиша Стоянович взе Патрик-Габриел Галчев в Босна и Херцеговина

Славиша Стоянович взе Патрик-Габриел Галчев в Босна и Херцеговина

  • 12 фев 2026 | 01:18
  • 12278
  • 0
ПАОК е на финал за Купата на Гърция и без Десподов

ПАОК е на финал за Купата на Гърция и без Десподов

  • 12 фев 2026 | 00:31
  • 3389
  • 0
Хееренвеен с успех като гост, Петров влезе като резерва

Хееренвеен с успех като гост, Петров влезе като резерва

  • 11 фев 2026 | 21:57
  • 1030
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драма на "Коритото"! Локо (Сф) измъкна точка в 90-ата минута след спиращ дъха мач

Драма на "Коритото"! Локо (Сф) измъкна точка в 90-ата минута след спиращ дъха мач

  • 13 фев 2026 | 19:40
  • 23771
  • 63
Глобиха ЦСКА заради неуважение към ЦСКА 1948, Ботев с най-голяма санкция

Глобиха ЦСКА заради неуважение към ЦСКА 1948, Ботев с най-голяма санкция

  • 13 фев 2026 | 17:32
  • 18740
  • 61
Съставите на Хъл Сити и Челси за ФА Къп, промени за лондончани, които излизат срещу бивш халф на ЦСКА

Съставите на Хъл Сити и Челси за ФА Къп, промени за лондончани, които излизат срещу бивш халф на ЦСКА

  • 13 фев 2026 | 21:08
  • 756
  • 0
Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

  • 13 фев 2026 | 16:20
  • 29975
  • 14
Ден 7 в Милано – Кортина: Тийнейджър донесе второ злато на Чехия на Олимпийските игри в Италия

Ден 7 в Милано – Кортина: Тийнейджър донесе второ злато на Чехия на Олимпийските игри в Италия

  • 13 фев 2026 | 19:35
  • 14874
  • 7