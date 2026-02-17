Мората: За пореден път направих грешка

Алваро Мората наруши мълчанието си след получения червен картон при загубата на Комо с 1:2 от Фиорентина. Испанският нападател, който влезе от резервната скамейка, за да опита да помогне в преследването на победата, получи два жълти картона за по-малко от минута в добавеното време на мача. Това разгневи старши треньора Сеск Фабрегас, който предложи на Мората да „смени кариерата“, ако не може да се справи с провокациите на противниковите футболисти. Нападателят коментира случилото се в социалните мрежи.

Фабрегас: Очаквах повече от опитен играч като Мората

„За пореден път направих грешка“, написа той в профила си в Instagram. „За пореден път се натъкнах на този постоянен шум, при който всичко е позволено. Където изразяването на мнение изглежда по-важно от мисленето, а говоренето носи по-малка тежест от ехото, което генерира. Продължавам напред, с работа и борба, както винаги съм правил“, добави Алваро Мората.

