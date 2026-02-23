Популярни
Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

  • 23 фев 2026 | 16:51
Домакинството на Мексико на световното първенство през лятото е поставено на карта. Страната е една от трите държави, които трябва да домакинстват на Мондиал 2026, заедно със САЩ и Канада. От вчера обаче в страната бе разпалена вълна от насилие и безредици. Тогава в ареста загина лидерът на един от най-големите картели (CJNG) Немесио Осегера Сервантес, по прякор Менчо. Той бе прострелян от мексиканската армия и по-късно почина от раните си в град Тапалпа в щата Халиско. Това породи истински ужас из почти цялата страна, като в момента в Мексико ситуацията е много несигурна - нещо което по никакъв начин не отговаря на изискванията на ФИФА за провеждане на световно първенство.

В столицата на региона, където бе убит Ел Менчо - Гуадалахара, се предвиждат четири срещи от Световното, а също така след само месец там трябва да бъде определен един от последните участници на Мондиала. На 26 март на стадион "Акрон" в града ще играят Нова Каледония и Ямайка, а няколко дни по-късно победителят ще се изправи отново там срещу ДР Конго, за да определят кой ще спечели виза за първенството. Почти сигурно обаче изглежда, че към момента градът няма да бъде в състояние да приеме срещите, освен ако вълната от насилие бъде овладяна в близките няколко дни. По-голяма е вероятността мачовете да бъдат преместени на друго място. Освен това вече два от участниците на шампионата - Колумбия и Южна Корея са заявили околоностите на Гуадалахара за тяхна база за Мондиала.

Все още няма официално становище на ФИФА относно ситуацията в Мексико, но вероятността за промени е доста голяма. Най-радикалната, от които изглежда отнемане на домакинството на Мексико и релокацията на предвидените срещи към САЩ и Канада. Подобен случай няма да е прецедент на световните шампионати, след като Мондиал 1986 първоначално е предвиден в Колумбия, но отново заради проблеми с картели и престъпност финалите са преместени изцяло в Мексико.

