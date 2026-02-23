11-те на Ботев (Пловдив) и Лудогорец

Съставите на Ботев (Пловдив) и Лудогорец се изправят един срещу друг в последния мач от 22-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион “Христо Ботев” в Пловдив е с начален час 18:00, а главен съдия ще бъде Венцислав Митрев.

Двубоят е много важен и за двата отбора в преследване на целите им през сезона. Домакините провеждат доста слаб за изискванията на феновете сезон и към момента са на 11-а позиция с 22 точки - само на три от опасната зона. Гостите от своя страна са в преследване на лидера Левски. “Орлите” са с 43 точки, което е на цели десет от “сините”, но при победа днес ще смъкнат разликата отново до седем.

БОТЕВ - ЛУДОГОРЕЦ

БОТЕВ: 29. Наумов, 4. Солдо, 90. Оджим, 17. Минков, 27. Хайн, 30. Чагас, 14. Алгара, 7. Илиев, 42. Видев, 45. Едсон, 11. Игор

ЛУДОГОРЕЦ: 1. Падт, 3. Недялков, 4. Алмейда, 55. Нахмиас, 17. Сон, 18. Чочев, 23. Дуарте, 30. Нареси, 11. Видал, 77. Маркус, 12. Руан