  3. Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

  • 23 фев 2026 | 16:07
  • 12080
  • 7
Слушай на живо
Слушай на живо: Септември (София) - ЦСКА

Атакуващият халф на Локомотив (Пловдив) Каталин Иту няма да преминава в Левски, научи Sportal.bg. Румънският футболист със сигурност ще остане в града под тепетата до края на сезона и няма да преминава на "Герена". Припомняме, че утре затваря зимният трансферен прозорец у нас.

ЦСКА се разделя с Георги Чорбаджийски?
ЦСКА се разделя с Георги Чорбаджийски?

Същевременно "смърфовете" искат Георги Чорбаджийски от ЦСКА. 21-годишният халф има шест мача като резерва през сезона с "армейците", а за дубъла има девет срещи и три попадения. Юношата на гранда от Борисовата градина ще се наложи трудно в тима на Христо Янев и би имал по-голям шанс за изява в efbet Лига, ако подсили състава на Душан Косич.

