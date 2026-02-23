Торино обяви треньорска смяна

От Торино официално обявиха смяна на треньорския пост на отбора. Досегашният наставник Марко Барони беше освободен, а на негово място беше назначен Роберто Д’Аверса с договор само до края на сезона.

62-годишният Барони застана начело на “биковете” през миналото лято, след като напусна Лацио. Преди това той натрупа солиден опит в треньорството с отборите на Рондинела, Монтеварки, Карарезе, Зюдтирол, Анкона, Сиена, Кремонезе, Ювентус U19, Виртус Ланчано, Пескара, Новара, Беневенто, Фрозиноне, Кремонезе, Реджина, Лече и Верона. В Торино обаче той се задържа по-малко от един сезон, след като записа 10 победи, 6 равенства и 14 загуби в 30 мача в Серия "А" и Купата на Италия. До уволнението му се стигна заради 16-ото място на “граната” в първенството, само на шест точки от зоната на изпадащите преди мача между 18-ия Фиорентина и 19-ия Пиза.

Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Baroni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera. pic.twitter.com/NYoXmt3eqk — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 23, 2026

От друга страна, Д’Аверса за последно водеше Емполи, с който изпадна от италианския елит през миналия сезон, което доведе и до раздялата му с клуба през лятото. Освен това 50-годишният специалист е бил наставник на Виртус Ланчано, Парма (два пъти), Сампдория и Лече. Неговият дебют начело на торинци ще бъде в неделя, когато те са домакини на Лацио.

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra all’allenatore Roberto D’Aversa. Il tecnico ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026.



Benvenuto Mister, buon lavoro! 🫡🐂



Sul sito ufficiale il comunicato integrale 📲 pic.twitter.com/ndLCk42Biz — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 23, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages