Божинов: Дойдох в Пиза, защото Серия "А" е най-доброто първенство за защитници

Българският национал Росен Божинов най-накрая бе официално представен от новия си отбор Пиза. Макар да бе привлечен още през януари, едва сега се стигна до представянето му пред медиите и феновете, заедно с другото ново попълнение Самуел Айлинг-Джуниър. Българинът сподели защо е избрал да дойде именно в този отбор.

"За мен е чест да бъда тук. Избрах Пиза, защото това е клуб с голяма история и амбиции. Серия "А" е едно от най-добрите първенства в света, особено за защитници, и вярвам, че тук ще израсна тактически", започна Божинов.

С този трансфер той се превърна в най-скъпия български защитник в историята.

"Сумата на трансфера не ме плаши, а ме мотивира. Знам каква е отговорността да си най-скъпият защитник от моята страна и искам да докажа на терена, че клубът е направил правилния избор", допълни бранителят.

Той вече записа първите си минути и сподели наблюденията си върху италианския футбол.

"Вече имах възможността да изиграя три мача и се адаптирам бързо. Разбрах, че тук не можеш да допуснеш и секунда разсейване. Изисква се максимална концентрация от първата до последната минута. В момента играя в защита от трима, но мога да се адаптирам и към други позиции Работим с новия щаб от две седмици, треньорът и съотборниците ми помагат много да се адаптирам към схемата на игра", каза още българинът.

Накрая той говори и за целите пред отбора до края на сезона.

"Основната ми цел е да помогна на Пиза да остане в Серия "А". Ще дам всичко от себе си във всеки мач, за да постигнем тази цел заедно с феновете", завърши Божинов.