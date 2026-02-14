Алегри: Целта е да спечелим възможно най-много точки и да се класираме за Шампионската лига

Треньорът на Милан Масимилиано Алегри остана доволен от победата с 2:1 в гостуването на Пиза от 25-ия кръг на Серия "А". Той обяви, че основната цел пред отбора му е да спечели възможно най-много точки и да се класира за Шампионската лига. Освен това той не спести похвали и за автора на победния гол Лука Модрич.

„Всички трябва да се учим от Модрич. Той е изключителен играч, но преди всичко е невероятно скромен и има огромен характер. Да го виждаш на 40 години да се бори по този начин... той е пример за всеки, който иска да се занимава с футбол“, заяви Алегри.

След това той говори и за целите на отбора, като отказа да говори за Скудетото, а наблегна на класиране в топ 4 и участие в Шампионската лига.

Божинов впечатли срещу Милан, но Модрич не позволи да се стигне до изненада

„Всичко, което можем да направим, е да се опитаме да спечелим колкото се може повече точки за нашата основна цел – място в Шампионската лига. Интер е в серия от победи и се движи бързо, затова не трябва да изпускаме своята мишена от поглед“, допълни специалистът.

Наставникът коментира и самия мач, като призна, че е очаквал Пиза да създаде трудности.

„Мачът беше труден и усложнен. Пиза винаги се бори здраво и днес не беше изключение. Трябваше да изиграем сериозен двубой и да им покажем нужното уважение, за да си тръгнем с трите точки“, допълни Алегри.

„В такива моменти трябва да останем обединени и да изчакаме трудния период да премине. Лука знае предварително къде ще отиде топката и притежава техника, която ни помага да контролираме тези ситуации“, завърши треньорът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages