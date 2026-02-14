Популярни
  3. Алегри: Целта е да спечелим възможно най-много точки и да се класираме за Шампионската лига

Алегри: Целта е да спечелим възможно най-много точки и да се класираме за Шампионската лига

  • 14 фев 2026 | 02:29
  • 291
  • 0

Треньорът на Милан Масимилиано Алегри остана доволен от победата с 2:1 в гостуването на Пиза от 25-ия кръг на Серия "А". Той обяви, че основната цел пред отбора му е да спечели възможно най-много точки и да се класира за Шампионската лига. Освен това той не спести похвали и за автора на победния гол Лука Модрич.

„Всички трябва да се учим от Модрич. Той е изключителен играч, но преди всичко е невероятно скромен и има огромен характер. Да го виждаш на 40 години да се бори по този начин... той е пример за всеки, който иска да се занимава с футбол“, заяви Алегри.

След това той говори и за целите на отбора, като отказа да говори за Скудетото, а наблегна на класиране в топ 4 и участие в Шампионската лига.

Божинов впечатли срещу Милан, но Модрич не позволи да се стигне до изненада
Божинов впечатли срещу Милан, но Модрич не позволи да се стигне до изненада

„Всичко, което можем да направим, е да се опитаме да спечелим колкото се може повече точки за нашата основна цел – място в Шампионската лига. Интер е в серия от победи и се движи бързо, затова не трябва да изпускаме своята мишена от поглед“, допълни специалистът.

Наставникът коментира и самия мач, като призна, че е очаквал Пиза да създаде трудности.

„Мачът беше труден и усложнен. Пиза винаги се бори здраво и днес не беше изключение. Трябваше да изиграем сериозен двубой и да им покажем нужното уважение, за да си тръгнем с трите точки“, допълни Алегри.

„В такива моменти трябва да останем обединени и да изчакаме трудния период да премине. Лука знае предварително къде ще отиде топката и притежава техника, която ни помага да контролираме тези ситуации“, завърши треньорът.

Снимки: Gettyimages

