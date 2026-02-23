Фурор за Академия ЦСКА на Sofia Cup

Академия ЦСКА обра купите и медалите на най-престижния детски футболен турнир в София. Младите армейци, набор 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 г., спечелиха златните медали в 5 от турнирните групи, като отбори от академията ни взеха сребърните отличия в още 3 от потоците на „Sofia Cup“.

Талантите на Академия ЦСКА се представиха на много високо ниво в четиридневния турнир, показвайки добри игри и записвайки изразителни победи срещу отбори като Левски, Септември, Национал, Локомотив (Пловдив), Локомотив (София), Черно Море, Ботев (Враца), ДИТ, отбора от Бистрица и други.

Снимка: "Официалния сайт на ЦСКА"