ЦСКА се разделя с Георги Чорбаджийски?

  • 23 фев 2026 | 10:04
  • 1890
  • 1
ЦСКА най-вероятно ще се раздели с Георги Чорбаджийски съвсем скоро, съобщава "Тема Спорт". "Армейците" ще преотстъпят атакуващия полузащитник, след като той не попада в плановете на Христо Янев. 21-годишният футболист през есента игра основно за дублиращия отбор във Втора лига, но не бе част от групата на Валентин Илиев за откриващия пролетен кръг срещу Вихрен (0:0).

Бранител преподписа с Естудиантес и идва под наем в ЦСКА
Бранител преподписа с Естудиантес и идва под наем в ЦСКА

Опциите за бъдещето на Чорбаджийски не са много, тъй като трансферните пазари в повечето европейски страни вече затвориха. Прозорецът е отворен единствено у нас до утре вечерта и в Полша до сряда.

