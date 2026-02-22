Лидерът на сектор "Г": ЦСКА е силен, когато е единен

Лидерът на организираните привърженици на ЦСКА от сектор "Г" Иван Велчев направи коментар след успеха на любимия му тим с 1:0 над Славия. Той сподели и публикацията на армейския клуб от по-рано днес, когато червената общност запретна ръкави да приведе терена на стадион "Васил Левски" в добър вид. Усилията се наложиха заради сериозния снеговалеж, който се изсипа над столицата часове преди двубоя.

Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

"Директори, привърженици, ДЮШ, треньори всички заедно, нямаше начин да не победим днес, ЦСКА е силен, когато е единен!", написа тарторът на Северната трибуна във "Фейсбук".