  3. Сакалиев се възхити след шедьовъра на Пиедраита и си припомни своята "ножица" срещу Славия

  • 22 фев 2026 | 13:13
  • 311
  • 0
Бившият нападател на ЦСКА Стойко Сакалиев направи паралел между снощния фамозен гол на Алехандро Пиедраита и неговото изпълнение срещу Славия през февруари 2004 г. Тогава Саката намери мрежата на "белите" с прекрасна задна ножица на стадион "Българска армия", а снощи колумбиецът донесе победата на "армейците" с акробатично изпълнение след показна комбинация.

Янев за свой играч: Той е нешлифован диамант и изпълненията му могат да оставят хората без дъх
"Няма нищо случайно във футбола. 22 години по-късно. Същият съперник – Славия. Почти същата минута. И отново… гол със задна ножица. Преди 22 години, в дебютния ми мач срещу Славия, имах щастието да отбележа феноменален гол, който и до днес хората помнят. Гол, който беляза началото. Гол, който остана във времето. А сега – 22 години по-късно и само с една минута разлика – Алехандро Пиедрасѝта отбеляза същото изпълнение отново срещу Славия. Този път аз не бях на терена. Бях пред телевизионния екран. Но преживях всичко отново. Всичко беше толкова еднакво… Само с една малка разлика. Липсваше фланелката отдолу. Една любов! Една борба! Един отбор! Футболът е повече от игра. Той е памет. Той е съдба. Той е връзка между поколенията. И когато такива моменти се повтарят след 22 години, разбираш едно – някои истории просто продължават", написа бургазлията във "Фейсбук".

