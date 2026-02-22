Адалберт Зафиров: Инвестициите и правилната селекция стоят зад възхода на ЦСКА

Бившият футболист и треньор на ЦСКА Адалберт Зафиров сподели мнението си в студиото на Sportal.bg относно причините за възхода на отбора в последните мачове и изкачването на „червените“ до топ 3 в класирането.

Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

„На първо място – огромните суми, които се изливат в клуба, както и сериозният инвестиционен гръб. Направиха се адекватни покупки в подходящия момент, така че новите играчи да бъдат изцяло с отбора и да могат да влязат във форма. Това е от огромно значение както за състава, така и за треньора, който има възможност да изгради отбора и да си създаде ясна преценка за всеки футболист. Нещата са структурирани и се управляват правилно. Щом има резултати, значи всичко е както трябва. Когато няма резултати, тогава вече се търси къде е грешката“, заяви Зафиров.

