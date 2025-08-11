Дарвин Нунес: Ливърпул ще бъде част от мен завинаги

"Ливърпул ще бъде част от мен завинаги", написа уругваецът Дарвин Нунес след обявяването на трансфера му в саудитиския футболен клуб Ал Хилал. Той прекара три години в Ливърпул, в които отбеляза 40 гола и стана шампион на Англия. Нунес спечели и златни медали в Карабао Къп и Суперкупата на Англия.

Уругвайският нападател подписа за три години с Ал Хилал, който ще плати 53 милиона евро за трансфера му. Очаква се тази сделка да финансира частично привличането на Александър Исак от Нюкасъл.

"Благодаря ти, Ливърпул", написа Дарвин Нунес в социалните мрежи след официализирането на трансфера в Ал Хилал. "Изминаха три години и е време да се сбогуваме. Ще запазя в себе си спомени, които ще живеят вечно. Напускам с благодарност за любовта, която получих от публиката. Те винаги бяха зад гърба ми и никога не ме изоставиха. Както при възходи, така и при падения. Ливърпул ще бъде част от мен завинаги. Ще ми липсвате повече, отколкото мога да опиша с думи. На служители и съотборници - благодаря ви! Желая ви всичко най-добро".