Дик Адвокаат напусна и няма да води Кюрасао на Световното първенство

Най-малката страна, класирала се на световни финали - Кюрасао, остана без опитния си селекционер Дик Адвокаат.

78-годишният нидерландец сътвори история и закара 155 000-ната островна карибска държава до мечтания Мондиал 2026, но семейни проблеми слагат край на приказката му със скромния тим. Според информациите причината за оттеглянето му е здравословното състояние на дъщерята на Адвокаат.

„Винаги съм казвал, че семейството е над футбола.Така че това е логично решение. Но, разбира се, това не променя факта, че Кюрасао, хората там и колегите ми ще ми липсват много. Смятам класирането на най-малката страна членка на ФИФА за Световно първенство за един от върховете в моята кариера. Гордея се с моите играчи, щаба и членовете на ръководството, които повярваха в нас", заяви опитният специалист.

С Адвокаат си тръгва и асистента му, както и лекарят на отбора. Негов наследник ще е неговият сънародник Фред Рутен, който през кариерата си е водил отбори като ПСВ, Фейенорд, ФК Твенте и Шалке 04. Той ще запише първите си мачове начело на островитяните в мини-турнир в Австралия срещу състава на домакините и Китай.

Кюрасао попадна в тежка група с Германия, Еквадор и Кот д'Ивоар, като ще дебютира срещу четирикратните световни шампиони. Мачовете на отбора ще са изцяло на територията на САЩ.

