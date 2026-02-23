Популярни
Евертън ще опита да забие прът в амбициите на Юнайтед

  23 фев 2026 | 07:07
  • 1011
  • 0

Евертън и Манчестър Юнайтед затварят 27-ия кръг на английската Премиър лийг в мач помежду си от днешния 23-ти февруари (понеделник). Двубоят е на стадион "Хил Дикинсън", а първият съдийски сигнал ще прозвучи в 22:00 часа българско време.

Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж
Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

"Карамелите" изпуснаха инициативата и се отдалечиха от топ 4, но при позитивен резултат днес отново биха се намесили в борбата за класиране в Шампионската лига, като ще се доближат на пет точки от четворката. Интересното е, че бленуваното четвърто място към момента е доста оспорвано и на него са стъпили цели три отбора едновеременно, сред които е и Манчестър Юнайтед. По 45 точки имат още Ливърпул и Челси, като "червените дяволи" са между лондонския гранд и кръвния си враг. "Сините" към момента имат най-добра голова разлика, но Юнайтед е тимът на полпозишън, тъй като дори само при равенство срещу Евертън ще излезе еднолично на четвъртото място.

Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута
Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

Манчестър Юнайтед е в отлична форма, като отборът е записал четири победи и едно равенство в последните си пет мача. "Червените дяволи" победиха Манчестър Сити с 2:0 (на 17.01.2026), след което постигнаха впечатляваща победа като гост срещу Арсенал с 3:2 (на 25.01.2026). Серията от победи продължи с успех над Фулъм с 3:2 (на 01.02.2026) и Тотнъм с 2:0 (на 07.02.2026), преди да завършат наравно 1:1 с Уест Хам (на 10.02.2026). Евертън показва непостоянна форма с две победи, две равенства и една загуба в последните си пет срещи. "Карамелите" постигнаха важна победа като гост срещу Астън Вила с 1:0 (на 18.01.2026), след което записаха две последователни равенства - 1:1 с Лийдс (на 26.01.2026) и 1:1 с Брайтън (на 31.01.2026). Последва победа като гост срещу Фулъм с 2:1 (на 07.02.2026), но в последния си мач отборът загуби от Борнемут с 1:2 (на 10.02.2026).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Евертън има лек превес с две победи, две равенства и една загуба срещу Манчестър Юнайтед. Най-скорошната среща между тях се състоя на 24 ноември 2025 г. в Премиър лийг, когато Евертън победи с 1:0 като гост на "Олд Трафорд". По-рано през същата година, на 3 август 2025 г., двата отбора завършиха наравно 2:2 в приятелски мач. На 22 февруари 2025 г. в мач от Премиър лийг на стадиона на Евертън, двата отбора също не успяха да се победят, завършвайки 2:2. Преди това, на 1 декември 2024 г., Манчестър Юнайтед постигна убедителна победа с 4:0 като домакин, а на 9 март 2024 г. "червените дяволи" спечелиха с 2:0, отново като домакини.

Джеймс Гарнър се очертава като ключова фигура за Евертън в предстоящия двубой. Бившият играч на Манчестър Юнайтед, сега на 25 години, се е превърнал в основен стълб в средата на терена за "карамелите". Гарнър демонстрира отлични умения в разпределянето на топката и създаването на голови положения, като неговите изяви през този сезон са една от причините Евертън да се намира в горната половина на таблицата. Особено интересно е, че Гарнър ще се изправи срещу бившия си отбор, което допълнително го мотивира да покаже най-доброто от себе си. За Манчестър Юнайтед, Каземиро продължава да бъде сърцето на отбора в средата на терена. Бразилският ветеран, който вече е на 34 години, все още показва класата си с отлични изяви през настоящия сезон. Неговият опит и лидерски качества са от решаващо значение за "червените дяволи", особено в трудни гостувания като предстоящото. Каземиро е известен със своите отбранителни умения и способността да прекъсва атаките на противника, но също така допринася и в офанзивен план с важни голове и асистенции.

