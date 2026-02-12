Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Хилал
  3. Шок за Дарвин Нунес след трансфера на Бензема

Шок за Дарвин Нунес след трансфера на Бензема

  • 12 фев 2026 | 16:33
  • 1634
  • 0
Шок за Дарвин Нунес след трансфера на Бензема

Бившият нападател на Ливърпул Дарвин Нунес е големият губещ от трансфера на Карим Бензема в Ал-Хилал тези дни. Оказа се, че уругваецът е бил изваден от състава за местния шампионат, а вместо него е бил картотекиран французинът. Това се прави заради ограничението на броя чужденци, които могат да бъдат регистрирани в тима.

Така сега Нунес ще може да играе само в Азиатската шампионска лига или в турнира за Купата на краля в Саудитска Арабия, където Ал-Хилал вече е на полуфинал.

Това е донякъде изненадващо решение, защото Нунес има 6 гола и 4 асистенции в 16 мача в първенството. Освен това Ал-Хилал плати на Ливърпул 53 млн. евро за нападателя. Наскоро той усилено беше спряган за Фенербахче.

От картотекираните е изваден и испанският защитник Пабло Мари.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Мирослав Клозе продължи договора си с Нюрнберг

Мирослав Клозе продължи договора си с Нюрнберг

  • 12 фев 2026 | 15:29
  • 752
  • 0
Мбапе е под въпрос за мача със Сосиедад

Мбапе е под въпрос за мача със Сосиедад

  • 12 фев 2026 | 15:16
  • 514
  • 2
Започва разследване срещу собственика на Ман Юнайтед, заплашен е от наказание

Започва разследване срещу собственика на Ман Юнайтед, заплашен е от наказание

  • 12 фев 2026 | 14:29
  • 3557
  • 9
Чеферин: Имахме разногласия с Флорентино, но винаги сме се уважавали, щастлив съм, че Реал и Барселона отново са с нас

Чеферин: Имахме разногласия с Флорентино, но винаги сме се уважавали, щастлив съм, че Реал и Барселона отново са с нас

  • 12 фев 2026 | 14:25
  • 983
  • 0
Постеколгу изригна: Тотнъм не е голям клуб, кога за последно направиха голям трансфер

Постеколгу изригна: Тотнъм не е голям клуб, кога за последно направиха голям трансфер

  • 12 фев 2026 | 13:39
  • 4708
  • 9
Борнемут завърши сделка за защитник от Милан, Реал Мадрид прибира половината сума

Борнемут завърши сделка за защитник от Милан, Реал Мадрид прибира половината сума

  • 12 фев 2026 | 13:29
  • 1576
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Изненада! Треньорът на ЦСКА 1948 напусна, ето кой ще води отбора срещу ЦСКА

Изненада! Треньорът на ЦСКА 1948 напусна, ето кой ще води отбора срещу ЦСКА

  • 12 фев 2026 | 17:11
  • 4514
  • 4
11-те на Локо и Ботев

11-те на Локо и Ботев

  • 12 фев 2026 | 17:11
  • 2308
  • 0
България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

  • 12 фев 2026 | 06:44
  • 17009
  • 70
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Четирима от днешните шампиони са вече ясни

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Четирима от днешните шампиони са вече ясни

  • 12 фев 2026 | 17:01
  • 11838
  • 2
Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

  • 12 фев 2026 | 13:45
  • 7419
  • 15
Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

  • 12 фев 2026 | 09:40
  • 18210
  • 39