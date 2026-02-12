Шок за Дарвин Нунес след трансфера на Бензема

Бившият нападател на Ливърпул Дарвин Нунес е големият губещ от трансфера на Карим Бензема в Ал-Хилал тези дни. Оказа се, че уругваецът е бил изваден от състава за местния шампионат, а вместо него е бил картотекиран французинът. Това се прави заради ограничението на броя чужденци, които могат да бъдат регистрирани в тима.

Така сега Нунес ще може да играе само в Азиатската шампионска лига или в турнира за Купата на краля в Саудитска Арабия, където Ал-Хилал вече е на полуфинал.

Това е донякъде изненадващо решение, защото Нунес има 6 гола и 4 асистенции в 16 мача в първенството. Освен това Ал-Хилал плати на Ливърпул 53 млн. евро за нападателя. Наскоро той усилено беше спряган за Фенербахче.

От картотекираните е изваден и испанският защитник Пабло Мари.