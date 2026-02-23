Лудогорец с интерес към крило от Швеция

Лудогорец проявява интерес към крилото на Хекен Амор Лаюни. Двата клуба водят преговори за трансфер на играча, който отново може да се събере с Пер-Матиас Хьогмо, съобщава изданието GP.
През последните седмици Лаюни е централна фигура в лагера на своя отбор. По време на подготвителния лагер в Испания 33-годишният футболист е напуснал тима преждевременно, след като преговорите за нов договор са се провалили.
След завръщането си в Швеция Лаюни поднови тренировки, но бъдещето му остава несигурно.
"Винаги съм казвал, че съм отворен да остана тук. Но не искам да подписвам каквото и да е. На 33 години съм, въпреки че тялото ми се чувства на 27, и искам да имам сигурен договор. Искам да подновя с Хекен, но те не пожелаха да отговорят на условията ми. Всичко се свежда до това", заяви той след едно от заниманията.
Лудогорец се разделя с Тисера
Амор Лаюни не попадна в групата на Хекен за първия мач за купата срещу Одеволд. След срещата треньорът Йенс Густафсон обясни неговото отсъствие.
"Както всички знаят, той отсъстваше известно време. Нуждае се от повече време и не е в групата днес по физически причини. Но той се извини на съотборниците си за времето, през което не беше с отбора", каза наставникът на пресконференцията.
Както Хекен, така и Лаюни са отворени към възможността да се разделят преди изтичането на договора му през лятото. Трансферът може да се осъществи в близко бъдеще, ако страните постигнат споразумение.
Фланговият футболист има и тунизийско гражданство, а за националния отбор на Тунис е изиграл 15 мача.
Снимки: Imago