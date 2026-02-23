Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

Ивана Шпанович е една от големите звезди в скока на дължина при жените в последните близо две десетилетия. Започва със световна титла при девойките през 2008 г., а при жените успехите на сръбкинята са още по-впечатляващи - двукратна световна шампионка в зала, веднъж на открито, трикратна европейска под покрив и двукратна на открито, носителка на бронзов олимпийски медал от Рио де Жанейро 2016 г. В последните няколко години обаче контузия в ахилеса наложи смяна на дисциплината и от почти 2 години вече я виждаме в тройния скок. Шпанович спечели балканската титла в тройния скок в Белград в събота и даде ексклузивно интервю за Sportal.bg.

- Ивана, как се чувстваш като победителка пред родна публика?

- Беше доста мъчително, ако трябва да бъда честна. Опитах се да направя възможно най-добрите технически скокове, но не успях да го направя днес (б.а. събота). Но съм много горда, че успях да спечеля златен медал пред родна публика.

Шпанович изправи на крака публиката за злато в Белград

- Как реши да смениш своята дисциплина от скок дължина към троен скок?

- Мога да кажа, че не беше планирано. Но беше като логична стъпка, ако искам да остана по-дълго в атлетиката. Борих се с контузия в ахилеса две години, беше много болезнено и безполезно да се напъвам. Аз правех тренировки за троен скок при скока на дължина от 10 години, но миналата зима ние напълно преминахме към тройния скок. Просто тренирам за троен скок и искам да видя какво мога да направя. Бих искала да спечеля един медал от голям форум, това би било достатъчно за мен и последната ми дума в атлетиката.

- Имаш много медали от големи форуми в скока на дължина. Вярваш ли, че тази година би могла да спечелиш такъв и в тройния скок?

- 100 процента.

- Тази зима си с много добри резултати…

- Да, ще дам най-доброто от себе си. Ще видя какво мога да постигна зимата, бих се радвала да съм в топ 8. Мисля, че е възможно, особено ако скоча над 14.60-14.70 м. Това ще бъде достатъчно да завърша сезона в зала и да започна този на открито. Ако съм честна, за мен е важно да спечеля златен медал на Европейското първенство през лятото.

- Възможно ли е да те видим на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. или не точно?

- Не знам. Искам просто да се фокусирам година по година и да се чувствам релаксирана. Не се нуждая от нищо повече, за да спечеля. Просто да се чувствам добре. Наистина се наслаждавам и съм удовлетворена как вървят тренировките в тройния скок. Ще видим, може би.

- Липсва ли ти понякога скокът на дължина, тъй като ти беше шампионка дълги години?

- Скокът на дължина е моята голяма любов и все още го гледам, все още се надявам, че един ден треньорът ми ще каже: 'нека пробваме пак скок на дължина’, но не мисля, че ще стане. Защото основната ни цел е да бъда здрава, а в момента съм 100 процента добре. Просто искаме да запазим това.