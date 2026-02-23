Популярни
  Лудогорец не може да си позволи грешка в Пловдив

  • 23 фев 2026 | 06:55
  • 1498
  • 5
Съставите на Ботев (Пловдив) и Лудогорец се изправят един срещу друг в последния мач от 22-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион “Христо Ботев” в Пловдив е с начален час 18:00, а главен съдия ще бъде Венцислав Митрев.

Двубоят е много важен и за двата отбора в преследване на целите им през сезона. Домакините провеждат доста слаб за изискванията на феновете сезон и към момента са на 11-а позиция с 22 точки - само на три от опасната зона. Гостите от своя страна са в преследване на лидера Левски. “Орлите” са с 43 точки, което е на цели десет от “сините”, но при победа днес ще смъкнат разликата отново до седем.

Освен това разградчани са в много тежка поредица от срещи, като мачът с “канарчетата” идва в промеждутъка между битките с Ференцварош от елиминациите на Лига Европа. Първата среща в България завърши с победа 2:1 за Лудогорец, а само три дни след днешния мач е реваншът в Будапеща.

Ботев от своя страна се раздели с досегашния си старши треньор Димитър Димитров, след като в първите си три мача от шампионата не успя да отбележи гол - 0:0 при домакинството на Берое и загуба от Левски с 0:3 в efbet Лига, както и отпадане за Купата на България от градския съперник Локомотив.

Двата тима вече играха помежду си в рамките на сезона, като в Разград домакините тогава победиха с 2:1 с попадения на Едвин Куртулуш и Ивайло Чочев и гол за Николай Минков за пловдивчани.

