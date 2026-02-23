Популярни
  Лацио
  2. Лацио
  Халф на Лацио ще се подложи на нова операция

  23 фев 2026
Халфът на Лацио Николо Ровела ще се подложи на втора операция в рамките на този сезон, пише “Кориере дело спорт”. Причината е счупената му дясна ключица по време на нулевото реми с Каляри от изминалия уикенд. Очаква се периодът му на възстановяване да е 2-3 месеца, така че е много възможно сезонът за италианеца да е приключил.

Още в началото на кампанията Ровела получи проблеми с пубалгия, като първоначално избра консервативно лечение, но то не даде резултат и така впоследствие той премина през операция. Така през този сезон 24-годишният полузащитник е изиграл едва девет срещи с една асистенция.

