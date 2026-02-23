Спрягат Ивайло Петев за наследник на Славиша Стоянович

Бившият национален треньор на България и Босна и Херцеговина, както и трикратен шампион с Лудогорец - Ивайло Петев може да се завърне в бившата югославска република като наставник на Железничар, пише sportsport.ba. 50-годишният роден специалист е сред основните фаворити за поста, след като рано тази сутрин клубът се раздели с бившия треньор на Левски Славиша Стоянович.

Стоянович пое отбора през паузата между двата полусезона от четвъртото място в местната лига и беше начело в четири срещи. В трите за първенството обаче той претърпя само загуби - от Посушие, Рудар и през уикенда от Вележ (Мостар). Записа една победа - над втородивизионния Славия (Източно Сараево) за купата на страната, но това не го спаси и не промени настроенията срещу него.

В сряда Железничар има нова среща за Купата на страната - този път срещу Слога (Добой) и на пейката ще бъде Дино Джурбузович като временен наставник и хора от актуалния треньорски екип. Ръководството се опитва максимално бързо да намери правилния треньор, който да спре пропадането и да върне победите при "сините".

Според неофициална информация, в обсъжданията на стадиона две имена се открояват над останалите - Ивайло Петев и Дино Клафурич. Петев беше начело на националния отбор на Босна и Херцеговина в 20 мача и успя да ги изкачи в Лига А на Лига на нациите - нещо непостигнато от никой в кратката история на отбора. Освен промоцията, Петев с резултатите си осигури и сериозни финансови постъпления в касата на Футболната федерация на страната. За последно той беше начело на тима на Бани Яс от ОАЕ.

Няма яснота обаче дали Ивайло Петев би поел този клуб или ще очаква по-интересно първенство от по-силна лига. Наскоро името му беше свързвано с Ботев (Пловдив), но той отрече подобна възможност. Петев е бил начело още на клубове като Динамо (Загреб), АЕЛ (Лимасол), Омония (Никозия), Ягелония, Университатя (Крайова), Ал Кадисия

Другият кандидат Клафурич е познато име в страната, за последно начело в Широки брег, а преди това и във Вележ (Мостар). В Железничар играе и българския защитник Патрик-Габриел Галчев, който премина през зимата от Левски като свободен агент.