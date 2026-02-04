Популярни
Фенербахче е близо и до Дарвин Нунес

  • 4 фев 2026 | 15:25
  • 796
  • 0
Фенербахче е близо и до Дарвин Нунес

След като днес обяви дългоочаквания трансфер на Н'Голо Канте, Фенербахче е близо това да вземе и бившия нападател на Ливърпул Дарвин Нунес. Според информации в Саудитска Арабия и Турция Ал-Хилал е приел принципно офертата на турския гранд, а уругваецът същ е е одобрил трансфера си само половин година, след като мърсисайдци го продадоха на един от грандовете в саудитската лига.

Според информациите Нунес не се чувства добре в Саудитска Арабия и иска да напусне. Ал-Хилал пък преди два дни привлече Карим Бензема, така че по-лесно може да се лиши от услугите на Нунез, който има седем гола и пет асистенции в 22 мача за настоящия си отбор.

Двата клуба все още преговарят за самата структура на сделката, като най-вероятно става дума за наем с опция за закупуване. Фенербахче трябва да финализира трансфера до петък.

