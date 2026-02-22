Директор на Тотнъм обясни защо в клуба са избрали Тудор и призна, че хърватинът може да остане по-дълго

Спортният директор на Тотнъм Йохан Ланге разясни мотивите, заради които клубното ръководство се е спряло на Игор Тудор като временен мениджър на отбора. Хърватинът няма опит в Премиър лийг, но въпреки това лондончани му гласуваха доверия до края на сезона, като според Ланге той може да остане на поста и за постоянно.

“Интервюирахме няколко кандидати за временен мениджър. Игор ни впечатли много по време на интервюто. Ако пристигнеш в понеделник и имаш мач през уикенда, трябва веднага да изградиш взаимоотношения с играчите. Трябва да изградиш такива взаимоотношения, но и незабавно да прецениш какъв е стилът на клуба. Той показа неведнъж, че има способността да влиза в клубове по това време - февруари, март, и да оказва незабавно влияние върху представянето. Това е една от причините, заради които вярваме, че той е най-добрият кандидат в момента. Репутацията му също имаше значение. Разбира се, ако нещата вървят добре, той може да остане тук дълго време”, заяви Ланге.

Тудор ще запише официален дебют по-късно днес, когато Тотнъм приема Арсенал в дербито на Северен Лондон.