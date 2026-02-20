Тудор: Тренираме с 13 играчи, но това е достатъчно

В неделя Игор Тудор ще дебютира като треньор на Тотнъм. Това ще се случи в дербито на Северен Лондон срещу лидера във Висшата лига Арсенал. 47-годишният хърватин призна, че е имал трудна първа седмица в клуба, тъй като много играчи са контузени.

“Много рядко си в ситуация като тази, в която се намираме, с 10 контузени играчи и то сериозни контузии. Тренираме с 13 футболисти. Не е красиво, но в този случай е още по-голямо предизвикателство да се справим в тази ситуация. Със сигурност ще имаме 13 играчи, а това е достатъчно, за да постигнем каквото искаме в неделя. Знам значението на този мач. Всеки очаква трите точки от нас, наясно съм с това”, сподели Тудор.

Той допълни, че нито един от контузените няма да се възстанови за дербито с Арсенал: “Соланке имаше проблем с гърлото, но тренира последните два дни. Другите вероятно ще са готови следващата седмица”.

"I'm not here to enjoy, I'm here to work"



Igor Tudor speaks about his first few days at Tottenham Hotspur ahead of the North London Derby on Super Sunday 🎙️ pic.twitter.com/cfgx2Zj2Xz — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 20, 2026

Попитан дали Тотнъм ще е във Висшата лига и през следващия сезон, тъй като “шпорите” са на пет точки от зоната на изпадащите, Тудор бе категоричен: “100%”.

На въпрос за това на каква схема мисли да заложи, хърватинът отговори, че ще се адаптира в зависимост от характеристиките на наличните футболисти. “Не става дума за схеми. Важно е да станем отбор, група, която се подкрепя. За мен това е основно. След това качеството ще се види. Според това е отбор с качество, с играчи, които могат да тичат. Има потенциал”, допълни той.