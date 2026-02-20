Тудор: Тренираме с 13 играчи, но това е достатъчно

В неделя Игор Тудор ще дебютира като треньор на Тотнъм. Това ще се случи в дербито на Северен Лондон срещу лидера във Висшата лига Арсенал. 47-годишният хърватин призна, че е имал трудна първа седмица в клуба, тъй като много играчи са контузени.
“Много рядко си в ситуация като тази, в която се намираме, с 10 контузени играчи и то сериозни контузии. Тренираме с 13 футболисти. Не е красиво, но в този случай е още по-голямо предизвикателство да се справим в тази ситуация. Със сигурност ще имаме 13 играчи, а това е достатъчно, за да постигнем каквото искаме в неделя. Знам значението на този мач. Всеки очаква трите точки от нас, наясно съм с това”, сподели Тудор.
Той допълни, че нито един от контузените няма да се възстанови за дербито с Арсенал: “Соланке имаше проблем с гърлото, но тренира последните два дни. Другите вероятно ще са готови следващата седмица”.
Попитан дали Тотнъм ще е във Висшата лига и през следващия сезон, тъй като “шпорите” са на пет точки от зоната на изпадащите, Тудор бе категоричен: “100%”.
На въпрос за това на каква схема мисли да заложи, хърватинът отговори, че ще се адаптира в зависимост от характеристиките на наличните футболисти. “Не става дума за схеми. Важно е да станем отбор, група, която се подкрепя. За мен това е основно. След това качеството ще се види. Според това е отбор с качество, с играчи, които могат да тичат. Има потенциал”, допълни той.