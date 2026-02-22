Киву похвали левачката на Димарко и потвърди за завръщането на важен играч

Наставникът на Интер Кристиан Киву похвали левия си халф-бек Федерико Димарко, след чиито две изпълнения на корнери тимът вкара головете си за успеха с 2:0 над Лече. Той също така потвърди, че в понеделник титулярният десен халф-бек Дензъл Дъмфрис ще поднови отборни тренировки след продължителната си контузия.

“Искахме да се възползваме максимално от статичните положения, тъй като днес изпълнихме много такива и е жалко, че не се справихме по-добре през първото полувреме. Имаме играчи, които знаят как да атакуват пространствата, но най-вече разполагаме с изключителния ляв крак на Феде, който знае как да центрира топката. Неговата левачка е много по-добра от моята, но не мога да кажа дали е по-добра и от тази на Александър Коларов, който може да се обиди. Освиркванията срещу Алесандро Бастони? Доколкото знам, станалото в миналия кръг вече е минало. Оценявам професионализма на този защитник и човек, който разбра грешката си, извини се за случилото се и е напълно наясно, че отборът е на първо място. За мен всичко е отминало.

Реванша с Бодьо/Глимт? Наясно сме с трудностите, както и че трябва да си заслужим всичко на терена и да не приемаме нищо за даденост. Сега ни предстои реванш у дома във вторник. Трябва да покажем най-добрата ни версия, защото все още имаме големи шансове да продължим напред. Все още нищо не е решено. Контузията на Лаутаро Мартинес? Имам 24 прекрасни играчи, всички от които се опитват да дават своя принос. Днес ми хареса Маркюс Тюрам, който доста тичаше, играеше с гръб към вратата и задържаше топката добре. Давиде Фратези също направи страхотен мач. Всички са отдадени, фокусирани, здраво стъпили на земята и допринасят за тима. Дензъл направи някои неща с нас на тренировките през последните седмици, но не и през тази, защото имахме много пътувания. Дензъл официално ще поднови отборни тренировки в понеделник. Мисля, че Хакан Чалханоолу също ще се включи”, коментира Киву след победата.

