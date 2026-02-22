Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Киву похвали левачката на Димарко и потвърди за завръщането на важен играч

Киву похвали левачката на Димарко и потвърди за завръщането на важен играч

  • 22 фев 2026 | 14:45
  • 446
  • 0

Наставникът на Интер Кристиан Киву похвали левия си халф-бек Федерико Димарко, след чиито две изпълнения на корнери тимът вкара головете си за успеха с 2:0 над Лече. Той също така потвърди, че в понеделник титулярният десен халф-бек Дензъл Дъмфрис ще поднови отборни тренировки след продължителната си контузия.

Два ъглови удара донесоха седма поредна победа на Интер
Два ъглови удара донесоха седма поредна победа на Интер

“Искахме да се възползваме максимално от статичните положения, тъй като днес изпълнихме много такива и е жалко, че не се справихме по-добре през първото полувреме. Имаме играчи, които знаят как да атакуват пространствата, но най-вече разполагаме с изключителния ляв крак на Феде, който знае как да центрира топката. Неговата левачка е много по-добра от моята, но не мога да кажа дали е по-добра и от тази на Александър Коларов, който може да се обиди. Освиркванията срещу Алесандро Бастони? Доколкото знам, станалото в миналия кръг вече е минало. Оценявам професионализма на този защитник и човек, който разбра грешката си, извини се за случилото се и е напълно наясно, че отборът е на първо място. За мен всичко е отминало.

Реванша с Бодьо/Глимт? Наясно сме с трудностите, както и че трябва да си заслужим всичко на терена и да не приемаме нищо за даденост. Сега ни предстои реванш у дома във вторник. Трябва да покажем най-добрата ни версия, защото все още имаме големи шансове да продължим напред. Все още нищо не е решено. Контузията на Лаутаро Мартинес? Имам 24 прекрасни играчи, всички от които се опитват да дават своя принос. Днес ми хареса Маркюс Тюрам, който доста тичаше, играеше с гръб към вратата и задържаше топката добре. Давиде Фратези също направи страхотен мач. Всички са отдадени, фокусирани, здраво стъпили на земята и допринасят за тима. Дензъл направи някои неща с нас на тренировките през последните седмици, но не и през тази, защото имахме много пътувания. Дензъл официално ще поднови отборни тренировки в понеделник. Мисля, че Хакан Чалханоолу също ще се включи”, коментира Киву след победата.

Снимки: Gettyimages

