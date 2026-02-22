Финалът: Канада 0:0 САЩ! "Кленовите листа". са без Сидни Кросби

Финалът на мъжкия турнир по хокей на лед на Олимпийските игри в Милано – Кортина предлага истински сблъсък на титаните, тъй като един срещу друг се изправят отборите на Канада и САЩ.

Един час преди мача стана ясно, че звездата на Канада Сидни Кросби ще пропусне финала заради контузия.

До момента на Олимпиадата в Италия и Канада, и САЩ са непобедени и имат 5 победи от 5 мача.

„Кленовите листа“ бяха безкомпромисни в груповата фаза.

След това имаха нужда от продължения, за да се справят с Чехия и Финландия във фазата на директните елиминации.

Американците също не срещнаха особени трудности в своята група, но и те започнаха елиминациите с труден мач срещу Швеция, който завърши в добавеното време.

В полуфинала обаче американците се наложиха категорично с 6:2 срещу Словакия, за да си осигурят срещи с канадците в битката за златото.

Хокейният турнир в Милано – Кортина бележи завръщането на звездите от Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) на олимпийската сцена, след като те пропусната последните две Олимпиади в Пьончан и Пекин. Съставите на Канада и САЩ изобилстват от звездни имена, които със сигурност ще направят всичко по силите си, за да се окичат със златния медал днес.

Канада превъзхожда САЩ преди "битката на вековете"

