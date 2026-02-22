Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Финалът: Канада 0:0 САЩ! "Кленовите листа". са без Сидни Кросби

Финалът: Канада 0:0 САЩ! "Кленовите листа". са без Сидни Кросби

  • 22 фев 2026 | 14:16
  • 2477
  • 3
Финалът: Канада 0:0 САЩ! "Кленовите листа". са без Сидни Кросби

Финалът на мъжкия турнир по хокей на лед на Олимпийските игри в Милано – Кортина предлага истински сблъсък на титаните, тъй като един срещу друг се изправят отборите на Канада и САЩ.

Един час преди мача стана ясно, че звездата на Канада Сидни Кросби ще пропусне финала заради контузия.

До момента на Олимпиадата в Италия и Канада, и САЩ са непобедени и имат 5 победи от 5 мача.

„Кленовите листа“ бяха безкомпромисни в груповата фаза.

След това имаха нужда от продължения, за да се справят с Чехия и Финландия във фазата на директните елиминации.

Сблъсък на титаните в спор за олимпийското злато в мъжкия хокей
Сблъсък на титаните в спор за олимпийското злато в мъжкия хокей

Американците също не срещнаха особени трудности в своята група, но и те започнаха елиминациите с труден мач срещу Швеция, който завърши в добавеното време.

В полуфинала обаче американците се наложиха категорично с 6:2 срещу Словакия, за да си осигурят срещи с канадците в битката за златото.

Хокейният турнир в Милано – Кортина бележи завръщането на звездите от Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) на олимпийската сцена, след като те пропусната последните две Олимпиади в Пьончан и Пекин. Съставите на Канада и САЩ изобилстват от звездни имена, които със сигурност ще направят всичко по силите си, за да се окичат със златния медал днес.

Канада превъзхожда САЩ преди "битката на вековете"
Канада превъзхожда САЩ преди "битката на вековете"
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

От модната столица към древната гладиаторска арена

От модната столица към древната гладиаторска арена

  • 22 фев 2026 | 09:40
  • 802
  • 0
Какво правиш тук, по-дяволите?! Жена шашна олимпийски шампион

Какво правиш тук, по-дяволите?! Жена шашна олимпийски шампион

  • 22 фев 2026 | 09:15
  • 2726
  • 3
Римски амфитеатър в Града на Ромео и Жулиета ще е арена на закриването на Милано - Кортина 2026

Римски амфитеатър в Града на Ромео и Жулиета ще е арена на закриването на Милано - Кортина 2026

  • 22 фев 2026 | 08:42
  • 8632
  • 1
Това ли е най-големият губещ на Игрите в Милано - Кортина 2026

Това ли е най-големият губещ на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 22 фев 2026 | 08:25
  • 13739
  • 2
Канада превъзхожда САЩ преди "битката на вековете"

Канада превъзхожда САЩ преди "битката на вековете"

  • 22 фев 2026 | 08:20
  • 4520
  • 5
Последен ден на Игрите в Милано - Кортина 2026: шведски триумф в дебюта на 50 км при жените

Последен ден на Игрите в Милано - Кортина 2026: шведски триумф в дебюта на 50 км при жените

  • 22 фев 2026 | 14:03
  • 12855
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Берое 0:0 Арда, "заралии" без голямата си звезда

Берое 0:0 Арда, "заралии" без голямата си звезда

  • 22 фев 2026 | 14:15
  • 5402
  • 9
ЦСКА 1948 почисти терена в Бистрица (снимки)

ЦСКА 1948 почисти терена в Бистрица (снимки)

  • 22 фев 2026 | 11:22
  • 42129
  • 179
Съставите на Нотингам Форест и Ливърпул

Съставите на Нотингам Форест и Ливърпул

  • 22 фев 2026 | 14:55
  • 692
  • 0
Последен ден на Игрите в Милано - Кортина 2026: шведски триумф в дебюта на 50 км при жените

Последен ден на Игрите в Милано - Кортина 2026: шведски триумф в дебюта на 50 км при жените

  • 22 фев 2026 | 14:03
  • 12855
  • 2
Римски амфитеатър в Града на Ромео и Жулиета ще е арена на закриването на Милано - Кортина 2026

Римски амфитеатър в Града на Ромео и Жулиета ще е арена на закриването на Милано - Кортина 2026

  • 22 фев 2026 | 08:42
  • 8632
  • 1