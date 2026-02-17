Тудор посочи от какво се нуждае Тотнъм и заяви: Няма време за извинения

Новият временен мениджър на Тотнъм Игор Тудор даде първото си интервю, след като беше назначен на поста. Хърватинът замени уволнения Томас Франк, който остави отборът на 16-ото място, само на пет точки над зоната на изпадащите. Дебютът на Тудор ще бъде в неделя срещу Арсенал. Хърватинът настоява, че „няма време за извинения“ и се зарече, че няма да играе за равенства, докато се стреми да измъкне клуба от битката за оцеляване. Тудор беше назначен начело на „шпорите“ с договор до края на сезона, заменяйки Франк, който беше уволнен след серия от осем мача без победа. Тази поредица остави Тотнъм на 16-о място в класирането на Висшата лига, само на пет точки от зоната на изпадащите. В първото си интервю след назначението си в събота, Тудор заяви, че иска да вдъхне „увереност“ и „смелост“ на представящия се под очакванията отбор.

"Първият приоритет е да дадем на отбора всичко, от което се нуждае в тезо момент. Футболистите се нуждаят преди всичко от увереност, от смелост, но в същото време и от конкретни неща на терена. Идвам тук, знаейки, че ситуацията не е лесна. Няма време да се търсят извинения. Това, което казах от първия ден, е, че всеки от нас, всеки един от играчите, трябва да даде нещо повече, нещо допълнително, защото позицията на клуба в този момент не е приемлива и никой фен на Тотнъм не може да приеме тази ситуация. Ние сме наясно с това, но не е достатъчно само да го осъзнаваме. Никога не съм виждал треньор да играе за равенство."

Бившият наставник на Ювентус е изправен пред труден първи мач начело, тъй като в неделя „шпорите“ приемат един от големите си местни съперници и лидер в Премиър лийг Арсенал. Въпреки това Тудор се цели единствено в победата в дербито на Северен Лондон този уикенд.

„Голяма седмица, важни мачове", каза той. „Това дерби е фантастичен мач за игра. Искаме да го изиграем по начин, който ще се хареса на нашите фенове. Ще дам всичко от себе си по правилния начин – смело, но в същото време интелигентно и умно, за да постигнем това, което искаме, а то е победата. По-късно той добави: „А що се отнася до победа или равенство, истината е, че никога не съм виждал треньор, който да казва, че може да играе за равенство. Това не е възможно. Така че, да, офанзивен футбол, но умен – това е ключът.“

През треньорската си кариера Тудор е предпочитал схема с трима защитници и уинг-бекове, но 47-годишният специалист призна, че големият брой контузени в Тотнъм ще го принуди да намери „най-добрата система“.

"Обичам да съм позитивен. Обичам да играя офанзивен футбол. Това е първата ми цел. Обичам моят отбор да вкарва голове, но в същото време трябва да осигуриш организация в защита, да дадеш ясна структура на това, което искаш да играеш. Ситуацията не е лесна, защото имаме много контузени играчи, така че първо трябва да намерим най-добрата система, която подхожда на наличните в момента футболисти. Моментът е много специфичен. Може би това ще прозвучи странно, но вярвам, че трябва да се съсредоточим върху тренировките. Тренировката от днес е ключът, защото, както винаги обичам да казвам, неделята и мачът са следствие от тренировъчния процес. Треньорът трябва да покаже пътя, накъде искаме да вървим, как искаме да вървим, а играчите трябва да приемат това.“

Тудор остави отлично впечатление в Лацио и Ювентус, където постигна незабавно подобрение във формата на клубовете от Серия А в средата на сезона. Бившият защитник на Ювентус ще се надява да постигне подобен ефект и на стадион „Тотнъм Хотспър Стейдиъм“, за да успокои страховете от първо изпадане във второто ниво на английския футбол от 1977 г. насам.

"Ако като отбор можеш да пробягаш 115 километра, е по-добре от 105. Това не означава, че имаш един играч в повече, така че няма нищо странно в избора на тази посока. Винаги става въпрос за мотивирани играчи, които разбират това за тичането, за физическия аспект на футбола, който понякога не е лесен, но без качество не можеш да направиш нищо. Така че техническите умения, интелигентността, умението да виждаш и разпознаваш ситуациите на терена винаги са над всичко. Трябва да намериш комбинация от тези неща. Той добави: „Вярвам в стила – стилът е по-важен от системата. Моментът е много специфичен, всеки клуб има своите особености, които са свързани първо с културата на клуба, какъв вид футбол харесват, така че винаги е важно да се мисли за това. „Но в същото време не трябва да забравям кой съм аз, какво искам да постигне отборът, но мислейки: „този играч може да направи това“. Така че аз и моят щаб трябва да бъдем много интелигентни, за да намерим най-добрия възможен начин да се измъкнем за много кратко време.“

