Халф на Лацио е със счупена ключица

Халфът на Лацио Николо Ровела е със сложна фрактура на дясната си ключица, потвърди клубът в свое изявление малко след снощното нулево реми при гостуването на Каляри.

Италианецът стартира като титуляр в Серия "А" за първи път от пет месеца насам, но беше принудително заменен в 60-ата минута от Данило Каталди. Така той продължава да бъде преследван от физически проблеми през този сезон. Заради пубалгия Ровела е изиграл само девет срещи през настоящата кампания, като сега може да пропусне всички оставащи мачове на тима, ако е необходима операция за счупената му ключица. От друга страна, 24-годишният полузащитник стана седмият футболист, на който наставникът Маурицио Сари не може да разчита в момента поради контузия.

Снимки: Gettyimages